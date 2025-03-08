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        AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yılmaz'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

        AK Parti Kırşehir İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 17:46 Güncelleme: 08.03.2025 - 18:28
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        AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yılmaz'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması
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        AK Parti Kırşehir İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, parti binasında yaptığı açıklamada, 8 Mart'ın kadınların ekonomik, politik ve sosyal hayatta eşit haklara sahip olabilme mücadelelerinin bir sembolü olduğunu ifade etti.

        Bugün kadınların siyasetten ekonomiye, akademiden sanata kadar her alanda önemli görevler üstlendiğini belirten Yılmaz, kadınların sadece evde değil iş hayatında, siyasette, sivil toplumda ve sahada aktif olarak yer aldığını anlattı.

        AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, kuruluşun ilk gününden bugüne kadın hakları konusunda pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini, tarihi nitelikte adımlar attıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Elde ettiğimiz kazanımların yanında, daha yapılacak çok iş olduğunun farkındayız. AK Parti olarak, kadın haklarına ve eşitliklerine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kadınların güçlü olduğu bir toplum, geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecektir. Kadın ve erkeği birbirinden üstün görmeyen yüce dinimiz ve kadim kültürümüzün mensubu olarak, evinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında, alın teriyle, emeğiyle fedakarca destan yazan tüm kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum."

        Programa, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve partili kadınlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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