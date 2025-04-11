Kırşehir, "Özüm Sözüm Dede Korkut - Turan'a Doğru" öykü yarışmasından ödülle döndü

Kırşehir, Türkiye Geneli Liseler Arası "Özüm Sözüm Dede Korkut - Turan'a Doğru" öykü yarışmasında ödüller aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Dede Korkut Platformu tarafından düzenlenen, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak düzenlenen "Özüm Sözüm Dede Korkut - Turan'a Doğru" Türkiye geneli liseler arası öykü yarışması tamamlandı.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde, eğitime vizyoner katkı sunan kurumlar ve öğrenciler ödüllerini aldı.

Törende, Kırşehir Mucur Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mete Bayraktar, "En İyi Kurgu" dalında birinci oldu.

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, gençlere ilham veren liderlik ve eğitime kazandırdığı değerli projeler nedeniyle "Bilgece Yön Verme" özel ödülünün sahibi oldu. Gülşen'e ödülünü Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan takdim etti.