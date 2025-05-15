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        Polis Akademisi Armoni Orkestrası Kırşehir'de konser verdi

        Kırşehir'de, Polis Akademisi Armoni Orkestrası konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 15:14 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:21
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        Polis Akademisi Armoni Orkestrası Kırşehir'de konser verdi
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        Kırşehir'de, Polis Akademisi Armoni Orkestrası konser verdi.

        Orkestra, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde sahne aldı.

        Seslendirilen şarkılara polislerin de zaman zaman eşlik ettiği konserde, halk oyunları gösterileri de sunuldu.

        Konserin ardından konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Polis Akademisi Armoni Orkestrasını müzik ve tarih şehri Kırşehir'de ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

        Emniyet teşkilatının mensuplarından oluşan ve polisin çok yönlü kimliğini, kurumsal kültürünü yansıtan topluluğun unutulmaz bir gece yaşattığını vurgulayan Demiryürek, sanatın birleştirici gücünü hissettiren ve bu anlamlı etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

        Polis Akademisi Başkan Yardımcı Fatih İnal da Türk Polis Teşkilatı'nın 180 yıldır aziz milletin iradesinde sadakatle durarak, en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştığını vurguladı.

        Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kırşehir'e geldiklerini belirten İnal, polisler ve polis adaylarıyla bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Konsere, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Kırşehir Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Erdem Eylenen, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, polisler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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