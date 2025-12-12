Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de bir otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi

        Kırşehir'de jandarma ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında bir otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 17:00 Güncelleme: 12.12.2025 - 17:00
        Kırşehir'de bir otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi
        Kırşehir'de jandarma ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında bir otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, Ankara-Kırşehir kara yolunun kent merkezi girişinde durdurdukları bir otomobilde, 78 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirdi.

        Gözaltına alınan sürücü T.K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

