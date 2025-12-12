Kırşehir'de bir otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi

Ekipler, Ankara-Kırşehir kara yolunun kent merkezi girişinde durdurdukları bir otomobilde, 78 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirdi.

Kırşehir'de jandarma ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında bir otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi.

