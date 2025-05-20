Kırşehir Valisi Demiryürek, Japon arkeolog Sachihiro Omura için başsağlığı mesajı yayımladı

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kaman Kalehöyük'te uzun yıllardır kazı başkanlığı görevini yürüten, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurucusu Dr. Sachihiro Omura'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Demiryürek, mesajında, Türk arkeoloji dünyasına büyük katkılar sunan, Kaman Kalehöyük kazılarına ömrünü adayan Dr. Sachihiro Omura'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Sachihiro Omura'nın hayatını bilime, insanlığa ve kültürel mirasların ortaya çıkarılmasına adadığını vurgulayan Demiryürek, "Dr. Omura, ülkemizin kıymetli bir dostu olarak gönüllerde müstesna bir yer edinmiştir. Kaman'da yürüttüğü arkeolojik kazılar sayesinde sadece tarihi zenginliklerimizi ortaya çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk bağlarını da güçlendirmiştir. Sadece bir bilim insanı değil, gönlüyle bu topraklara bağlanmış, kültürümüze samimiyetle hizmet etmiş bir Anadolu dostunu kaybettik. Kıymetli eşi Masako Omura başta olmak üzere, ailesine, çalışma arkadaşlarına, Japonya halkına ve bilim dünyasına en içten taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.