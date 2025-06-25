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        Kırşehir'de jandarmadan down sendromlu Sıla'ya doğum günü sürprizi

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, down sendromlu Sıla Yılmaz'ın doğum gününü evinde kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:15 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:15
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        Kırşehir'de jandarmadan down sendromlu Sıla'ya doğum günü sürprizi
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        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, down sendromlu Sıla Yılmaz'ın doğum gününü evinde kutladı.

        Jandarma ekipleri, Akpınar ilçesine bağlı Köşker köyünde devriye sırasında Sezai Yılmaz'ın down sendromlu kızı Sıla'nın jandarmayı çok sevdiğini ve yakın zamanda doğum günü olduğunu öğrendi.

        Ekipler, 23 yaşına giren Sıla'ya doğum gününde evinde sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Yanlarında getirdikleri doğum günü pastası ile Sıla'ya sürpriz yapan jandarma, onunla birlikte mumları üfledi ve pastayı kesti. Ekipler, Sıla'ya çeşitli hediyeler verdi.

        Ardından Sıla ve babası Sezai Yılmaz, jandarma aracına bindirilerek gezdirildi.

        Jandarmayı çok sevdiğini anlatan Sıla, mutlu olduğunu ve jandarmanın sürprizini hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.

        Baba Yılmaz ise kendilerini yalnız bırakmayan jandarma görevlilerine teşekkür ederek, yaptıkları bu davranışın çok anlamlı ve özel olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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