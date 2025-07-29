Diyarbakır'da trafik kazasında vefat eden polis memuru Kırşehir'de toprağa verildi

Baldede'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Törene, Baldede'nin ailesi ve yakınları, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Görev yaptığı Diyarbakır'da 29 Haziran'da motosikleti ile kaza yaparak ağır yaralanan ve kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde dün vefat eden 34 yaşındaki Baldede için Kırşehir Ali Çam Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

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