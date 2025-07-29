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        Diyarbakır'da trafik kazasında vefat eden polis memuru Kırşehir'de toprağa verildi

        Diyarbakır'da trafik kazasında hayatını kaybeden Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Yusuf Baldede'nin cenazesi, memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 18:37 Güncelleme: 29.07.2025 - 18:39
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        Diyarbakır'da trafik kazasında vefat eden polis memuru Kırşehir'de toprağa verildi
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        Diyarbakır'da trafik kazasında hayatını kaybeden Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Yusuf Baldede'nin cenazesi, memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.

        Görev yaptığı Diyarbakır'da 29 Haziran'da motosikleti ile kaza yaparak ağır yaralanan ve kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde dün vefat eden 34 yaşındaki Baldede için Kırşehir Ali Çam Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

        Polis memurunun cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındı.

        Baldede'nin cenazesi, Bağbaşı Mezarlığı'nda aile kabristanlığına defnedildi.

        Törene, Baldede'nin ailesi ve yakınları, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Baldede'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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