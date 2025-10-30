Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de Yeşilay Şubesi tarafından motivasyon kampı düzenlendi

        Yeşilay Kırşehir Şubesi tarafından Hirfanlı Ahi Evran Gençlik Kampı'nda motivasyon kampı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 12:39 Güncelleme: 30.10.2025 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de Yeşilay Şubesi tarafından motivasyon kampı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Kırşehir Şubesi tarafından Hirfanlı Ahi Evran Gençlik Kampı'nda motivasyon kampı gerçekleştirildi.

        Yeşilay Kırşehir Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeşilay Şubesi ve Kırşehir Bağımlılıkla Mücadele Derneği ortaklığında yürütülen "Sağlıklı Seçimler, Mutlu Yarınlar" projesi kapsamında kentte motivasyon kampı yapıldı.

        Kampta gençlere, farklı bağımlılık çeşitlerinin tamamına karşı etkin mücadele ve bağımlılıktan korunmak için yapılacaklar hakkında bilgi verildi.

        Gençlere verilen eğitimlerin yanı sıra onların sportif ve kültürel faaliyetlere katılmaları için bir dizi etkinlik düzenlendi.

        Kampı ziyaret eden Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hikmet Kılıç, gençlerle bir süre sohbet ederek, talep ve görüşlerini dinledi.

        Kampı değerlendiren Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Bayram Koyuncu, 50'den fazla gencin katıldığı bir kamp düzenlediklerini, onları teknolojiden uzak, kampın imkanlarından yararlanarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağladıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Eurofighter, F-35'in muadili mi?
        Eurofighter, F-35'in muadili mi?
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Yabancıların derbisi!
        Yabancıların derbisi!
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!

        Benzer Haberler

        Kırşehir, Yozgat ve Niğde'de Cumhuriyet'in 102. yılı fener alayıyla kutland...
        Kırşehir, Yozgat ve Niğde'de Cumhuriyet'in 102. yılı fener alayıyla kutland...
        Kırşehirli dağcılar, Cumhuriyet'in 102. yılını 1823 metre yükseklikte kutla...
        Kırşehirli dağcılar, Cumhuriyet'in 102. yılını 1823 metre yükseklikte kutla...
        Kırşehir'de bir depoda koruma altındaki 66 kuş ele geçirildi
        Kırşehir'de bir depoda koruma altındaki 66 kuş ele geçirildi
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kırşehir'de öğrenciler Cumhuriyet'in ilanını duyuran temsili gazeteyi dağıt...
        Kırşehir'de öğrenciler Cumhuriyet'in ilanını duyuran temsili gazeteyi dağıt...
        Takside 21,5 kilo kaçak altın ele geçirildi
        Takside 21,5 kilo kaçak altın ele geçirildi