Kırşehir'de Yeşilay Şubesi tarafından motivasyon kampı düzenlendi

Yeşilay Kırşehir Şubesi tarafından Hirfanlı Ahi Evran Gençlik Kampı'nda motivasyon kampı gerçekleştirildi.

Yeşilay Kırşehir Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeşilay Şubesi ve Kırşehir Bağımlılıkla Mücadele Derneği ortaklığında yürütülen "Sağlıklı Seçimler, Mutlu Yarınlar" projesi kapsamında kentte motivasyon kampı yapıldı.

Kampta gençlere, farklı bağımlılık çeşitlerinin tamamına karşı etkin mücadele ve bağımlılıktan korunmak için yapılacaklar hakkında bilgi verildi.

Gençlere verilen eğitimlerin yanı sıra onların sportif ve kültürel faaliyetlere katılmaları için bir dizi etkinlik düzenlendi.

Kampı ziyaret eden Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hikmet Kılıç, gençlerle bir süre sohbet ederek, talep ve görüşlerini dinledi.