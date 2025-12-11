Kırşehir'de 62 litre kaçak alkol ele geçirildi
Kırşehir'in Mucur ilçesinde düzenlenen operasyonda 62 litre kaçak alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kırşehir'in Mucur ilçesinde düzenlenen operasyonda 62 litre kaçak alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İlçede iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 62 litre kaçak alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.