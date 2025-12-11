Kırşehir'de 62 litre kaçak alkol ele geçirildi

İlçede iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 62 litre kaçak alkol ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

