Kırşehir'de 1 milyon 365 bin kaçak makaron ele geçirildi

Kırşehir'de, 1 milyon 365 bin doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda Ankara'dan kaçak makaron getirilerek, satışının yapılacağı istihbaratı üzerine Kaman yakınlarında uygulama yapıldı.



Durdurulan kamyonette yapılan aramada 1 milyon 365 bin doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi.



Gözaltına alınan K.E. ve Ö.K.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

