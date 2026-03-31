Kırşehir'de 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 167 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.





İl Jandarma ve Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah taşıyanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.



Çalışma kapsamında A.U'nun ev ve eklentileri ile aracında yapılan aramada, ⁠2 ruhsatsız tabanca, ⁠3 şarjör, ⁠1 ses fişeği, ⁠167 tabanca fişeği, ⁠9 av tüfeği kartuşu ve ⁠2 bıçak ele geçirildi.



Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.







