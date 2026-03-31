Kırşehir'de 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 167 fişek ele geçirildi
Kırşehir'de 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 167 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma ve Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah taşıyanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında A.U'nun ev ve eklentileri ile aracında yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 1 ses fişeği, 167 tabanca fişeği, 9 av tüfeği kartuşu ve 2 bıçak ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.