Kırşehir'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Kırşehir'de yapılan denetimlerde yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şubeleri ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda kent merkezinde farklı noktalarda yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.



İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

