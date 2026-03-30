Kırşehir'de aracında tarihi eser niteliğinde 4 sikke ele geçirilen sürücü gözaltına alındı
Kırşehir'de durdurulan bir araçta, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 4 sikke, arama çalışmalarında kullanılan dedektör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, kaçak kazı ve definecilik faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezinde bir otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 sikke, arama faaliyetlerinde kullanılan dedektör, 17,35 gram sentetik uyuşturucu ve 9 sentetik ecza hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü E.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
