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Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İHA

Kırşehir’de jandarma tarafından yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 kişiden 3’ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçekdağı ilçesinde 5 kişinin yaptıkları kazılarda buldukları tarihi eserleri satmak istedi. Alınan bilgiye göre Ankara'ya gitmek isteyen şüphelilere Çiçekdağı yol ayrımında operasyon düzenlendi. Operasyonda 228 tarihi sikke ve 23 obje toplam da 251 tarihi eser ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece O.A, B.Ç. ve Ö.Ç, tutuklanırken, İ.Ç. ve F.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KIRŞEHİR

16 Ekim 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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