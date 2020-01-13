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Kent Konseyi Çalışma Gurupları faal hale getirildi

İHA

Kırşehir'de, Kent Konseyi Çalışma Gurupları faal hale getirildi.

Kent Konseyi Çalışma Gurupları faal hale getirildi

Kırşehir’de, Kent Konseyi Çalışma Gurupları faal hale getirildi.
Kent Konseyi; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirme çalışmaları kapsamında hızlandırdı.
Tahsin Üçgül’ün başkanlığını yaptığı Kent Konseyinde, Kadın Meclisi Başkanlığı görevini Hülya Çoşkuntuna , Gençlik Meclisi Başkanlık görevini Mehmet Emin Çay, Engelliler Meclisi görevini ise Aliye Sapmaz yürütüyor.
2018 yılı içerisinde Kent Konseyi Genel Sekreteri olarak görevlendirilen Edebiyatçı –Yazar Tolga Akpınar, şehrin her dokusunu Kent Konseyi bünyesinde oluşturulan çalışma guruplarının aktif faaliyetleri ile açarak şehrin tarihi ve kültürel dokusunu geliştirme hedefinde olduklarını söyledi.
Akpınar, açıklamasında; “Paydaşlarımızla birlikte Kırşehir’in tarihi ve kültürel dokusunun bilimsel çalışmalarla hız kazanması ve gelecek kuşaklara kültürel mirasın doğru şekilde bırakılmasını hedefliyoruz”dedi.
Her çalışma gurubunun kendi alanında aktif faaliyet göstermesinin önünü açtıklarını anlatan Akpınar, “Meclis başkanlıkları ile birlikte oluşturulan 11 çalışma gurubu toplumda hemşehricilik bilincinin oluşması ve toplumsal eğitim noktalarında önemli görevler üstleniyorlar. Şehri ilgilendiren her konuda paydaşlarımızın geliştirilmesi faaliyetlerini önemsiyoruz. Oluşturulan çalışma guruplarında dezavantajlı gurupların haklarının savunulması ve topluma anlatılması noktasında ise gönüllü elçilerimiz çalışıyor”diye konuştu

Kent Konseyi bünyesinde oluşturulan çalışma gurupları ise şöyle;

Kültür ve Sanat Çalışma Grubu ; Mehmet Göktürk, T arım Çalışma Grubu; Gökhan Filik, Sağlık Çalışma Grubu; Prof.Dr. Ayla Ünsal, Yönetişim Çalışma Grubu; Doç. Dr. Mustafa Kocaoğlu, Medya ve İletişim Çalışma Grubu; Ömer Duran, Turizm Çalışma Grubu; Hüseyin Adıbelli, Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu; Zübeyde Gökbulut, Çevre ve Temizlik Çalışma Grubu; Mevlude Alev Ateş, Çocuk ve Gençlik Çalışma Grubu ; Doç.Dr. Rıdvan Karabulut, Ahilik ve Esnaf Kültürü Araştırma Çalışma Grubu – Fatih Mahmutoğlu, Spor Çalışma Grubu; Levent Var
Kent Konseyi, konferans, seminer, eğitimler, panayır, ağaç dikme etkinlikleri, sosyal konularda dikkat çekme etkinlikleri, şehrin sorunları ile ilgili tespit ve çözüm önerilerini ilgili makamlara iletme, Kırşehir’i ulusal ve uluslararası çalışmalarda tanıtmaya yönelik çalışmalar, Unesco başvurularında destek olmak gibi faaliyetlerde bulunuyor.

KIRŞEHİR

13 Ocak 2020 Pazartesi

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