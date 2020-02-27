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Gençlik merkezinde, kültür ve sanat yarışmaları düzenlendi

İHA

– Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezinde, 'Türk Müziği, Şiir Okuma, Bilgi ve Tiyatro' kategorilerinden oluşan Kültür ve Sanat Yarışmaları düzenlendi.

Gençlik merkezinde, kültür ve sanat yarışmaları düzenlendi

– Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezinde, ‘Türk Müziği, Şiir Okuma, Bilgi ve Tiyatro’ kategorilerinden oluşan Kültür ve Sanat Yarışmaları düzenlendi.
Milli duyguların gençler arasında yaygınlaşması adına yarışmalar organize ettiklerini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, ‘Milli duygularımızın ve kültürümüzün yaşatılması, gençlerimiz arasında yaygınlaşmasının sağlanması, benimsenmesi ve gençlerin serbest zamanlarının değerlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kültür sanat yarışmaları organize ettik”dedi.
Yarışmalar; İl Birinciliği, Grup Birinciliği ve Türkiye Finali olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirildi.
İl birincisi olan gençler, 2022 Nisan 2020 tarihlerinde Nevşehir’de yapılacak olan grup yarışmalarına katılarak Kırşehir’i temsil edecek.
Türk MüziğiŞiir Okuma Bilgi ve Tiyatro Grup yarışmalarında; “Bilgi Yarışması Lise kategorisinde; Kaman Fen Lisesi Grubu Üniversite kategorisinde, Haçiko Grubu Şiir yarışmasında, 1417 yaş kategorilerinde “İstemem” isimli şiiri ile Hasan Hüseyin Çetiner “Sol Yanım Acıyor Anne” isimli şiir ile Gülşah Yılmaz 1825 yaş kız kategorilerinde “Ben Seni Görmeden Sevdim” şiiri ile Tenzile Bir, “Ben Anadolu’yum” şiiri ile İbrahim Koşan Ses yarışmasında; Türk Müziği kategorilerinde Fadime Korkmaz, Zülfikar Karakuş, Popüler Müzik erkek kategorilerinde, İbrahim Emir Gürarslan CoverÖzgün Müzik Kategorisinde Bozkırın Evlatları Tiyatro yarışmasında ise Düşünenler grubu “Annemin Psikologu” oyunu ile birinci oldu.

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