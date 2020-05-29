KAEÜ’si şehirde bulunan tüm öğrencilere bilgisayar laboratuvarlarını açtı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) korona virüs salgını döneminde eğitimlerini uzaktan erişim ile sağlayan öğrencilerin bilgisayar ihtiyacı ve internet sıkıntısını en aza indirmek amacıyla bilgisayar laboratuvarlarını şehirde bulunan tüm öğrencilere açtığını duyurdu.

Öğrenciler, Bağbaşı Merkez Yerleşkesi'nde bulunan Fen Edebiyat Fakültesinde bulunan bilgisayar laboratuvarlarını rezervasyon.ahievran.edu.tr adresinden kayıt oluşturarak hafta içi 09:00 ile 11:00 saatleri arasında kullanabilecek. KAEÜ’si Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitenin öğrenci odaklı çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini ve öğrencilerinin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olduklarını söyledi.

Öğrencilerin bu sistem sayesinde hem ödevlerini, hem çalışmalarını hem de sınavlarını kolay bir şekilde yapabileceklerini anlatan Rektör Karakaya, Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiği bu günlerde eğitim camiası olarak üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalıştıklarını da belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.