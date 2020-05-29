KAEÜ’si şehirde bulunan tüm öğrencilere bilgisayar laboratuvarlarını açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KAEÜ’si şehirde bulunan tüm öğrencilere bilgisayar laboratuvarlarını açtı

İHA

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) korona virüs salgını döneminde eğitimlerini uzaktan erişim ile sağlayan öğrencilerin bilgisayar ihtiyacı ve internet sıkıntısını en aza indirmek amacıyla bilgisayar laboratuvarlarını şehirde bulunan tüm öğrencilere açtığını duyurdu.

KAEÜ’si şehirde bulunan tüm öğrencilere bilgisayar laboratuvarlarını açtı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) korona virüs salgını döneminde eğitimlerini uzaktan erişim ile sağlayan öğrencilerin bilgisayar ihtiyacı ve internet sıkıntısını en aza indirmek amacıyla bilgisayar laboratuvarlarını şehirde bulunan tüm öğrencilere açtığını duyurdu.
Öğrenciler, Bağbaşı Merkez Yerleşkesi'nde bulunan Fen Edebiyat Fakültesinde bulunan bilgisayar laboratuvarlarını rezervasyon.ahievran.edu.tr adresinden kayıt oluşturarak hafta içi 09:00 ile 11:00 saatleri arasında kullanabilecek. KAEÜ’si Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitenin öğrenci odaklı çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini ve öğrencilerinin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olduklarını söyledi.
Öğrencilerin bu sistem sayesinde hem ödevlerini, hem çalışmalarını hem de sınavlarını kolay bir şekilde yapabileceklerini anlatan Rektör Karakaya, Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiği bu günlerde eğitim camiası olarak üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalıştıklarını da belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir Belediyesi cami ve meydanları Cuma Namazı için dezenfekte edip yıkadı
YEREL HABERLER Kırşehir Belediyesi cami ve meydanları Cuma Namazı ...
Anadolu'nun plajında, su için çeşmeye, internet için tepeye çıkıyorlar
YEREL HABERLER Anadolu'nun plajında, su için çeşmeye, internet için ...
Mucur ilçesinde bir binada karantina uygulaması başlatıldı
YEREL HABERLER Mucur ilçesinde bir binada karantina uygulaması ...
AK Parti Kırşehir Teşkilatı Kızılay'la ortaklaşa kan bağış kampanyası düzenleyecek
YEREL HABERLER AK Parti Kırşehir Teşkilatı Kızılay'la ortaklaşa kan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X