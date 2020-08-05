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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir Belediyespor, yeni başkanını seçti

İHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi yeni başkanını seçti.

Kırşehir Belediyespor, yeni başkanını seçti

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi yeni başkanını seçti.
2. Lig Kırmızı Grubu 6. sırada 47 puanla tamamlayan yeşil beyazlılar, Güneykent Tesislerinde korona virüs tedbirlerinin uygulandığı kongrede yeni başkanını seçti.Yeşil Beyazlı ekibin yeni Kulüp Başkanı Mustafa Bulut oldu. 7 kişiden oluşturulan yönetim kurulunda; Eşref Aşık, Mehmet Işık, Mustafa Yılmaz, Çağatay Han Torun, Fatih Tokmak ve Kenan Şengök yer aldı. Kulüp başkanı olarak yerini yeni yönetime bırakan Osman Uçar, kulübü devraldıkları borcun altında bir borçla yeni yönetime bir kulüp bıraktığını söyledi. Çiçeği burnunda başkan Mustafa Bulut ise, "20202021 Sezonunun Kırşehir'de, hakla bütünleşmiş bir takım oluşturarak hedefleri en üstte tutacağız. Daha öncede yönetim içerisinde yer aldım. Candan bir çalışma yürüterek eski yönetimlerin üzerine daima koymaya çalışacağız. Başarı, her zaman istemekle oluşuruz. Bizler de başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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