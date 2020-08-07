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Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Artan salgın vakalarına karşı tedbirleri arttırıyoruz”

İHA

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, son günlerde Kırşehir'de arttığı gözlenen korona virüs vakalarına karşı belediye olarak tedbirleri arttırdıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Artan salgın vakalarına karşı tedbirleri arttırıyoruz”

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, son günlerde Kırşehir’de arttığı gözlenen korona virüs vakalarına karşı belediye olarak tedbirleri arttırdıklarını söyledi.
Maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla hassasiyet gösterilmesi konusunda vatandaşları uyaran Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Belediye olarak salgına karşın mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Alınan tedbirler kadar insanımızın da belirtilen kurallara uyması büyük önem taşımaktadır” dedi. Her bireyin kendi sağlığı kadar çevresindeki insanların da sağlıklarını korumada ısrarcı olması gerektiğini belirten Ekicioğlu, açıklamasında; “Kırşehir Belediyesi olarak korona virüse karşı pandemi sürecinin başından beri çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ancak ne yazık ki son günlerde Kırşehir’de, korona virüs vakalarında bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Biz de Kırşehir Belediyesi olarak devam eden tedbir çalışmalarımızı arttırmış bulunmaktayız. Kıymetli hemşehrilerimizden özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla hassasiyet göstermelerini rica ediyorum” diye konuştu.

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