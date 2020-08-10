Kırşehir’de 1 yılda 1 Trilyon 196 milyon 742 bin lira kaçak yapı cezası kesildi

– Kıırşehir Belediyesi, son bir yılda 11 kaçak yapıya 1 Trilyon 196 milyon 742 bin lira kaçak yapılaşmadan ceza kesti.
İmar Kanununa aykırı kaçak yapılaşma ile mücadele edilen belediyede 20142016 yıllarında 7 kaçak yapı uygulanan para cezasının ardından yıkıldı. Kaçak yapılara ise bu dönemde 349 bin 5 lira ceza kesildi. 2017 2019 yılları arasında ise tespit edilen kaçak yapılara toplamda 820 bin 928 lira para cezası kesildi. Belediye; kulübe, kaçak inşaat, kaçak santraller, hobi evleri ve mandıra bölgelerinde kaçak yapı ile mücadelede sürdürüyor. Son bir yılda ise 1 Trilyon 196 milyon 742 bin lira ceza kaçak yapı cezası belediye tarafından kesilirken yasal süreçleri devam eden yapılaşmalarda henüz yıkım kararı çıkmadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.