Kırşehir TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı 2026: 1633 konut TOKİ Kırşehir kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Takvim doğrultusunda Kırşehir TOKİ kurası 4 Şubat Çarşamba günü çekildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile şehirde inşa edilecek 1633 konutun hak sahipleri belli oldu. TOKİ Kırşehir kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Kırşehir TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 TOKİ Kırşehir kura sonucu asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...
500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura çekimleri il il yapılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda bugün kurası çekilen illerden biri Kırşehir oldu. Merkez, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur ilçelerinde inşa edilecek toplam 1633 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Kırşehir kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Kırşehir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ KIRŞEHİR KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Kırşehir kura çekimi, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.
Saat 11.00’de başlayan çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi.
TOKİ KIRŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Kırşehir kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Kırşehir kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
KIRŞEHİR’İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Kırşehir’in Merkez, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur ilçelerinde toplam 1633 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 900
Merkez Özbağ 63
Akpınar 40
Boztepe 60
Çiçekdağı 220
Kaman 150
Mucur 200
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.