KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri (araçlarda şafta bağlı olup çekiş gücü sağlayan dingil) üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monteli tüm lastiklerinin yanı sıra seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması gereklidir.

Resmi Gazete' de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları ise illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutulacaktır. Bunların dışındaki ticari olmayan şahsi araçlar için uygulama zorunlu değil fakat can ve mal güvenliği ile seyahat etmek için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.