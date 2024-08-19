Kısa vadeli dış borçta artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2024 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, haziran sonu itibarıyla 2023 sonuna göre yüzde 2,5 artışla 180,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,2 artarak 75,4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,6 azalarak 60,4 milyar dolara düştü.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 yıl sonuna göre yüzde 38,7 artarak 17,5 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5,8 azalarak 18,8 milyar dolara inerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 4,9 düşüşle 19,7 milyar doları olarak gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 28,2 artışla 19,4 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 3,4 artarak 99,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,4 azalarak 76,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre yüzde 11,1 artarak 38,3 milyar doları bulurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2,3 yükselerek 97,5 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 1,9 azalarak 53,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

2023 yıl sonunda 1,2 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Haziran sonu itibarıyla 4,4 milyar dolar, resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 165 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 49,5’i dolar, yüzde 21,5’i avro, yüzde 13,4’ü TL ve yüzde 15,6’sı diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 236,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 20,9 milyar dolarlık kısmını, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşturdu.