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Kısıtlamada restoranda mahsur kalan kediyi kapı altından beslediler

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bodrum'da bir dükkanda mahsur kalan kedinin imdadına gönüllü gençler yetişti. Kediyi dükkan içerisinde fark eden gençler, güvenlik güçlerini arayarak durumu bildirdi. Yetkililer uzun uğraşlar sonucu dükkan sahibine ulaşamayınca gençler kapı altından kediye mama vererek karnını doyurdu

Kısıtlamada restoranda mahsur kaldı
İHA

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bodrum'da bir dükkanda mahsur kalan kedi, dükkan sahibine ulaşılamayınca kapı altından beslendi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bodrum'da da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gönüllü olarak sokak hayvanlarına mama dağıtan 28 yaşında Ahmet Kıyak ve 17 yaşında ki Seymen Yelgedik, Kale Caddesi'nde sokak hayvanlarına mama bırakırken bir restoranın içerisinde mahsur kalmış bir kedi olduğunu fark etti. Kediye kapı altındaki boşluktan mama ve su veren Kıyak, daha sonra durumu Bodrum Belediyesi'ne haber verdi. Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri, kedinin mahsur kaldığı dükkana gelerek dükkan sahibine ulaşmaya çalıştı. Restoranın sahibine ekipler bir türlü ulaşamadı. Bunun üzerine gönüllü olarak sokak hayvanlarına bakan 2 genç kediye mama, süt ve su bıraktı.

'RESTORANIN İÇERİSİNDE KEDİ SESİ DUYDUK'

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına gönüllü olarak baktıklarını ifade eden Ahmet Kıyak, "Bodrum barlar sokağından bulunan sokak hayvanlarını beslemek için yol kenarlarına mama bırakıyorduk. Bir restoranın içerisinde kedi sesi duyduk ve içeriye baktığımızda kedinin camı tırmalayıp ağladığını gördük. İçerde unutulmuştu. Biz de önce yetkili yerlere haber verdik. Yanımıza zabıta ekipleri geldi, kedinin mahsur kaldığı restoran sahibine ulaşmaya çalıştı. Defalarca telefonla aradık ama bir türlü ulaşamadık. Kediye restoranın kapısının altından mama bıraktık. Yarına kadar yetecek mamayı koyduktan sonra başka kedileri beslemek için oradan ayrıldık" dedi.

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