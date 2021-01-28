Türkiye koronavirüs ile mücadele etmeye devam ediyor. Koronavirüs aşılamalarında birinci aşama tamamlandı, sağlık çalışanları aşılandı şimdi ise sırada 85 yaş üzeri vatandaşlar ve eczacılar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 milyon aşının hafta sonu Türkiye'ye ulaşacağını açıkladı. Aşılamaların hız kazanması ile birlikte vatandaşlar "Yasaklar ne zaman kalkacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

YASAKLAR KALKACAK MI? YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Koronavirüs yasakları ile ilgili alınan yeni kararlar kabine toplantısında açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bakanlar Kurulu sonrasında yapılan açıklamada korona virüsü ile mücadele kapsamında yasakların kademeli olarak kaldırılacağı belirtilmişti.

Yasakların kalkıp kalkmayacağına dair gelişmeler için gözler kabine toplantısına çevrildi ancak kabine toplantısı tarihi ile ilgili resmi bir açıklama henüz yok.