Kıskanç köpek, sahibini hastanelik etti

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Ş.Ö., 4 yıl önce Çin Aslanı cinsi Tina isimli köpeği evinde beslemeye başladı.

Ş.Ö., 2 sene önce de Pomeranian cinsi Linda isimli bir köpek daha sahiplendi. Evde 2 köpeği daha bulunan Ş.Ö.’nün iddiaya göre Linda ve Tinda isimli köpekleri bir türlü anlaşamadı.

"LİNDA'YI SEVDİ, TİNDA'YI KISKANDI" 25 Mart günü Ş.Ö., yatacağı sırada Linda'yı sevmeye başladı. Ancak bu sırada Tina, sahibinin sol bacağına saldırıp derisini kopardı. Kadının çığlığını duyan oğlu A.T. (18) annesini kurtarıp ambulansa haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri kadını Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kadın burada yapılan ilk müdahalelerin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. REKLAM

10 GÜN HASTANEDE KALDI 10 gün hastanede kalan genç kadının sol bacağında doku kaybı olduğu için ayağı alçıya alındı ve 1 ay sonra doku nakli olmasına karar verilerek taburcu edildi. Köpeğinin yanına gitmeye korkan Ş.Ö., Mersin’deki yazlık evine gitti. Köpeğini barınağa da vermek istemeyen genç kadın özel bir hayvan çiftliği ile anlaştı. Önümüzdeki haftalarda Tina çiftliğe gidince Ş.Ö.’nün de evine döneceği öğrenildi.

"BÖYLE YAPACAĞINI HİÇ UMMAZDIM" İHA'nın ulaştığı Ş.Ö., yaşadığı dehşeti anlattı. Çin Aslanı cinsi köpeklerin kıskanç olduklarını anlatan Ş.Ö., "4 senedir beslediğim köpeğimden hiç böyle bir şey beklemezdim. Linda’yı kıskandığını belli ediyordu. Bundan birkaç ay önce de bana diş göstermişti ama böyle yapacağını hiç ummazdım. Yine de onu barınağa vermeye gönlüm el vermiyor. Şu anda oğlum ona bakıyor. Ben de iyileşince çiftlikte yanına gideceğim. Herkes bu cinse dikkat etsin. Bu cins köpekler tek başına beslenmeli. Yanında bir hayvan ile anlaşamıyor" dedi. REKLAM

"ÇİN ASLANLARI GÜÇLÜ HAYVANLARDIR" Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ise Çin Aslanı köpeklerinin çok güçlü hayvanlar olduğunu söyledi. Köse, "Köpek besliyorsanız böyle durumlarla karşılaşma ihtimaliniz hep vardır. Köpeklerin doğası gereği böyle şeyler olabilir. Çin Aslanı güçlü bir köpektir. Aynı zamanda biraz da asosyaldir. Bulunduğu ailede bir kişiyi sahiplenir, sahiplendiği kişiyi kıskanır. Çin Aslanlarının eğitimi zordur bu türü ceza ile eğitemezsiniz, onlar ödülle, sevgiyle eğitilen hayvanlardır. Çin Aslanları, Çin de ve Moğolistan da bekçi köpeği olarak kullanılan güçlü hayvanlardır" diye konuştu.