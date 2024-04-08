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        Kıskanç köpek, sahibini hastanelik etti

        Adana'da 'Tina' isimli Chow Chow (Çin Aslanı) cinsi köpek, evde bulunan 'Linda' isimli Pomeranian cinsi köpeği kıskanıp sahibinin bacağını parçaladı. Genç kadının bacağında doku kaybı oluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 16:46 Güncelleme: 08.04.2024 - 16:58
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        Kıskanç köpek, sahibini hastanelik etti
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        Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Ş.Ö., 4 yıl önce Çin Aslanı cinsi Tina isimli köpeği evinde beslemeye başladı.

        Ş.Ö., 2 sene önce de Pomeranian cinsi Linda isimli bir köpek daha sahiplendi. Evde 2 köpeği daha bulunan Ş.Ö.’nün iddiaya göre Linda ve Tinda isimli köpekleri bir türlü anlaşamadı.

        "LİNDA'YI SEVDİ, TİNDA'YI KISKANDI"

        25 Mart günü Ş.Ö., yatacağı sırada Linda'yı sevmeye başladı. Ancak bu sırada Tina, sahibinin sol bacağına saldırıp derisini kopardı. Kadının çığlığını duyan oğlu A.T. (18) annesini kurtarıp ambulansa haber verdi.

        Eve gelen sağlık ekipleri kadını Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kadın burada yapılan ilk müdahalelerin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

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        10 GÜN HASTANEDE KALDI

        10 gün hastanede kalan genç kadının sol bacağında doku kaybı olduğu için ayağı alçıya alındı ve 1 ay sonra doku nakli olmasına karar verilerek taburcu edildi.

        Köpeğinin yanına gitmeye korkan Ş.Ö., Mersin’deki yazlık evine gitti. Köpeğini barınağa da vermek istemeyen genç kadın özel bir hayvan çiftliği ile anlaştı. Önümüzdeki haftalarda Tina çiftliğe gidince Ş.Ö.’nün de evine döneceği öğrenildi.

        "BÖYLE YAPACAĞINI HİÇ UMMAZDIM"

        İHA'nın ulaştığı Ş.Ö., yaşadığı dehşeti anlattı. Çin Aslanı cinsi köpeklerin kıskanç olduklarını anlatan Ş.Ö., "4 senedir beslediğim köpeğimden hiç böyle bir şey beklemezdim. Linda’yı kıskandığını belli ediyordu. Bundan birkaç ay önce de bana diş göstermişti ama böyle yapacağını hiç ummazdım. Yine de onu barınağa vermeye gönlüm el vermiyor. Şu anda oğlum ona bakıyor. Ben de iyileşince çiftlikte yanına gideceğim. Herkes bu cinse dikkat etsin. Bu cins köpekler tek başına beslenmeli. Yanında bir hayvan ile anlaşamıyor" dedi.

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        "ÇİN ASLANLARI GÜÇLÜ HAYVANLARDIR"

        Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ise Çin Aslanı köpeklerinin çok güçlü hayvanlar olduğunu söyledi.

        Köse, "Köpek besliyorsanız böyle durumlarla karşılaşma ihtimaliniz hep vardır. Köpeklerin doğası gereği böyle şeyler olabilir. Çin Aslanı güçlü bir köpektir. Aynı zamanda biraz da asosyaldir. Bulunduğu ailede bir kişiyi sahiplenir, sahiplendiği kişiyi kıskanır. Çin Aslanlarının eğitimi zordur bu türü ceza ile eğitemezsiniz, onlar ödülle, sevgiyle eğitilen hayvanlardır. Çin Aslanları, Çin de ve Moğolistan da bekçi köpeği olarak kullanılan güçlü hayvanlardır" diye konuştu.

        "ÇİN ASLANLARI AKDENİZ İKLİMİ İÇİN UYGUN DEĞİL"

        Çin Aslanı cinsi köpeklerin asosyal olduğuna da dikkat çeken Nihat Köse, "Bu cins köpekler çok fazla oyunu seven sosyal hayvanlarda değillerdir, kıskançlardır, sahiplerini koruma içgüdüleri vardır. Mümkünse evde başka bir hayvan bulundurmamak ve eğitimlerini doğru yapmak gerekir. Çin Aslanı zaten çok tüylü bir hayvan. Akdeniz iklimi için sıcak bölgeler için uygun bir hayvan değildir. Dolayısıyla bu bölgede Çin Aslanın sahiplenilmesinin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Dünyada ve artık ülkemizde de köpek psikolojisi çok önemli bir hale geldi. Veterinerler burada önemli bir yer tutuyor. Köpeklerin bebekliğinden bu yana sadece sağlığına, aşısına değil, eğitimi hakkında doğrudan bilgi alarak köpeğinizi yetiştirmeniz çok önemli" dedi.

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