İlk kez 2011 yılında 'Jon Snow' karakterini canlandırmaya başlayan ve o tarihten bu yana geniş bir hayran kitlesi edinen Kit Harington, oyunculuk kariyerindeki hayalini anlattı.

İngiliz aktör, Yeni filmi 'The Death and Life of John F. Donovan’ın tanıtımı amacıyla Entertainment Weekly’ye röportaj verdi. 31 yaşındaki oyuncu, "Her zaman bir 'Harry Potter' filminde oynamak istemiştim” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ