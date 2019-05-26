İzmir'de 14 yıl arayla iki kez kanser teşhisi konulan Azime Taş, tıbbi tedavilerin yanı sıra yaşadıklarını anlattığı kitaplarla kanser hastalığına karşı yeniden galip gelmeyi başardı.

AA'nın haberine göre; Karabağlar ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Taş, 14 yıl önce evde yaptığı muayene sırasında göğsünde bir sertlik hissetti. Başvurduğu hastanede yapılan tetkikler sonucu meme kanseri teşhisi konan kadın, geçirdiği ameliyatın ardından kemoterapi tedavisi gördü.

Bu süreçte yaşadıklarını esprili bir dille anlattığı "125 gram bir memenin trajikomik hikayesi" isimli kitabını çıkaran Taş, kitabı hastanelerin kemoterapi servislerinde meme kanseri tedavisi gören kadınlara ücretsiz olarak dağıttı.

Taş'a geçen yıl tekrar rahatsızlanmasının ardından başvurduğu Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 4. evre rahim kanseri teşhisi kondu.

Yaşama olan bağlılığı ve azmiyle mücadeleye başlayan Taş, yeniden ameliyat masasına yattı, kemoterapi tedavisi görüp bir kez daha sağlığına kavuştu.

Hastalığın teşhis edildiği günlerde ikinci kitabını yazmaya karar veren Taş, "250 gramlık hikayeler" adını verdiği kitabında da verdiği mücadeleyi anlattı.

"HAYATA BİR ŞEKİLDE HEP BAĞLI KALDIM"

Azime Taş, yaşadığı korkuya rağmen hiçbir zaman hayata küsmediğini, hep mücadele ettiğini söyledi.

Meme kanseri teşhisi konulduğu gün "Ben bu hastalığı yeneceğim" diyerek kendine söz verdiğini belirten Taş, "Hayata bir şekilde hep bağlı kaldım. Ben insanlara faydalı oldum mu yaşadığımı hissediyorum. Derneklerde ve kurumlarda aktif görev alıyorum, Türk Halk Müziği korosunda yer aldım. Çok inançlı bir insanım, tamamen tevekkül ediyorum. Elimden geleni yapıyorum, tedavi oluyorum, yaşama sevincimi kaybetmemeye çalışıyorum, gerisini Allah'a bırakıyorum" dedi.

Rahim kanseri olduğunu öğrendiğinde de hiç üzülmediğini anlatan Taş, şunları kaydetti: "Rahim kanseri teşhisi konduğunda doktorlar umutsuz konuşmasına rağmen inat ettim, direndim ve ameliyat oldum. Doktorum bile 'benim tedavimle olacak bir şey değil, sen ne yaptın da iyileştin sen bizim gözümüzde ölecek bir hastaydın' dedi. Yaşama sevinci çok önemli, bunu kendiniz istemeniz gerekiyor."

Taş, kanseri iki kez yenmesinde yazdığı kitapların çok etkili olduğunu vurgulayarak, "Kitap yazmak bana güç veriyor, içimi döküyorum ve rahatlıyorum. Birileriyle yaşadığım duyguları paylaşmak beni daha güçlü kılıyor, kendimi daha kalabalık hissediyorum. Yazarak kendimi daha iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Kanserle mücadele eden hastalar kendilerini bir odaya kapatmasınlar hayatın içinde olsunlar" diye konuştu.

"HASTALIĞINI TAMAMEN YENDİ"

DEÜ Tıbbi Onkoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Karaoğlu da Taş ile 10 ay önce başladıkları tedavi sürecinde tanıştıklarını söyledi.

İki kere kanser olmasına rağmen Taş'ın yaşama olan bağlılığının kendisini çok etkilediğini belirten Karaoğlu, "Tüm tedavi sürecinde kemoterapiye uyumu son derece iyiydi ve tüm tedavileri başarıyla tamamladı. Arkasından başarılı bir ameliyatla hastalığını tamamen yendi. Şimdi yeniden yaşama döndü. Azime Hanım'ın bu güzel duruşunun tüm kanser hastalarımıza da örnek olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.