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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Kitap derlemede Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

        Kitap derlemede Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kitap derlemede Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 11:36 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:38
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        Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kitap derlemede Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldığını açıkladı. Ersoy, açıklamasında şunları söyledi; "Kitap derleme çalışmalarında Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldı. 2023 yılında toplam 105 bin 978 kitap derlendi. 82 bin 384 basılı kitap, 23 bin 594 e-kitap...

        Elektronik kitap formatının ulaştığı rakam da 2023 yılının bir diğer rekoru oldu. Bu başarının en önemli unsurları, Bakanlığımız birimleri arasında koordinasyon ve iş birliğinin etkin bir şekilde sağlanması, derleme kaçaklarının azaltılması, bandrol, ISBN ve derleme bilişim altyapılarının tek elde toplanması, E-yayıncılık alanında faaliyete geçirdiğimiz e-kitabım ve kitap+ gibi uygulamalarla yayıncılardan e-kitap satın alımı çalışmaları oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

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        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        #Mehmet Nuri Ersoy
        #Kitap
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