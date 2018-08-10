Kıvanç Tatlıtuğ
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Kıvanç Tatlıtuğ'un yasaklanan pitbull köpeğiyle fotoğrafı tepki gördü

Kıvanç Tatlıtuğ'un pitbull cinsi köpeğiyle çektirdiği fotoğrafı başına dert oldu. 2004 yılında çıkan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca beslenmesi, sergilenmesi, alınıp satılması yasak olan türler arasındaki bu köpeği besleyenlere 6.300 TL para cezası kesiliyor. Habertürk'ün özel haberine göre hem sosyal medyada pitbull ile çekilmiş fotoğrafı hem de köpeğin kulaklarını kesilmiş olması nedeniyle tepki gören oyuncu hakkında kanunun uygulanması için kampanya yürütülüyor. Kıvanç Tatlıtuğ'u bekleyen tehlike sadece para cezası değil. Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkililerinin haber vermesi ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri adrese baskın yaparak köpeğe el koyuyorlar

10.08.2018 - 16:29 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Tam bir hayvan sever olan daha önce de beslediği köpeklerle dizi setine giden, bir dönem beslenmesi yasak olan yaban kedisi satın aldığı konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ'un başı çok sevdiği pitbull'u nedeniyle dertte. Habertürk'ün özel haberine göre uzun zamandır köpekleriyle görüntü vermeyen Tatlıtuğ'un instagram hesabında paylaştığı köpeğiyle birlikte arabasında verdiği bu poza tepkiler çoğaldı. Beslenmesi, sergilenmesi ve ticareti yasak olan türler arasındaki pitbull ile yaptığı paylaşım sanatçının başına dert oldu. Takipçileri ve sevenleri oyuncuya tepki gösteriyor. Bir kısım ise köpeğin kulaklarını kesilmesi nedeniyle tepki gösteriyor.

Sanatçının hayranlarını bir kısmı yasak pitbull sedası yüzünden oyuncuya tepki gösterdi. Saldırgan olduğu, başka insanlara ve özellikle çocuklara saldırdığı sık sık medyada haber olan pitbull türü köpekle şov yapmasını yanlış olduğu belirtilirken yetkililerin yasaları neden uygulamadığı soruluyor.

2004 yılında yürürlüğe giren 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun ilgili madesine göre, “Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır.” hükmü yer alıyor.

Yine bu kanuna göre bu türleri besleyen, sergileyen ve alıp satanlara 6.300 TL para cezası kesiliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimine bağlı ekipler ise adrese giderek köpeğe kanun gereği el koyuyor.

Habertürk'ün ulaştığı bakanlık yetkilileri köpeğin bulunduğu adresin verilmesi ve resmi olarak şikayette bulunulması halinde işlem yapıldığını belirtiyorlar.

 

 

 

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Yorumlar 1
  • Misafir 25 dakika önce
    Boş işlerin ülkesiyiz.
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