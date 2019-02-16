Adana'da bir kız çocuğu Taş Köprü'den Seyhan Nehri'ne atlayıp kaybolurken, köprüdeki vatandaşlar fotoğraf çektirmeye devam etti.

İHA'nın haberine göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci kız çocuğu Z.K. okuldan çıktıktan sonra dün akşam üstü tarihi Taş Köprü'ye gelip bir süre burada Seyhan Nehri'ne baktı. Daha sonrada onlarca kişinin gözü önünde köprüye çıkan kız çocuğun kendini aşağı bıraktı.

GÖZDEN KAYBOLDU

Nehirde sürüklenen kız çocuğu bir süre sonrada akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Olay anı ise nehir üzerindeki martıları çeken bir kişi tarafından görüntülendi. Kız çocuğunun suda batıp çıkması da kameraya yansıdı.

FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve dalgıç ekipleri geldi. Bu arada köprüde onlarca meraklı vatandaş toplandı. Kimi kızın köprüden atladığı yere bakarken kimi vatandaşlar da olaya aldırmadan cep telefonuyla fotoğraf çektirmeye devam etti.

Kız çocuğunun bulunması için sualtı ekipleri çalışma başlattı.