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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Kız kaçırma' kavgası: 5 yaralı

        'Kız kaçırma' kavgası: 5 yaralı

        Diyarbakır'da iki aile arasında "kız kaçırma" nedeniyle kavga çıktı, silahların ve bıçakların çekildiği olayda 2'si ağır 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 01:29 Güncelleme: 12.03.2024 - 01:29
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        'Kız kaçırma' kavgası: 5 yaralı
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        Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde iftardan sonra iki aile arasında "kız kaçırma" nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgilere göre, Kale Mahallesi’nde iftardan sonra iki aile arasında kız kaçırma nedeniyle yaşanan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi silahla, 2 kişi de darp sonucu ve bıçakla yaralandı.

        Fotoğraf: İHA

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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