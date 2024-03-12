'Kız kaçırma' kavgası: 5 yaralı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde iftardan sonra iki aile arasında "kız kaçırma" nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kale Mahallesi’nde iftardan sonra iki aile arasında kız kaçırma nedeniyle yaşanan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi silahla, 2 kişi de darp sonucu ve bıçakla yaralandı.