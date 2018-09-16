Kız kardeşe tecavüz sanığı ağabeylerin cezası onandı

Merkez Yakutiye ilçesinde yaşayan H.B., 2013 yılı Kasım ayında polise başvurarak iki ağabeyinin kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. Annesi İ.B. ve babası A.B.'nin vefat ettiği için ağabeyi Muhammet B. ile yaşadığını anlatan H.B., Kars'ın bir köyünde imam olan diğer ağabeyi Ahmet B.'den hamile kaldığını ve Ankara'da kürtaj olduğunu iddia etti. Ağabeyi Muhammet B.'nin şiddetine uğradığı için bir dönem Kadın Sığınma Evi'nde kaldığını söyleyen kız kardeş, buradayken N.U. adlı kadının aracılığı ile tanıştığı 2 kişinin de tecavüzüne uğradığını ileri sürdü. H.B.'nin ifadeleri doğrultusunda iki ağabeyi ile birlikte biri aracılık eden kadın olmak üzere toplam 5 kişi, 11 Kasım 2013'te tutuklanarak cezaevine konuldu.



DHA'nın haberine göre, savcılık ve sorgu hakimliğinde, iki ağabey kız kardeşleri ile ilişkiye girdiklerini kabul etti, ancak zor kullanmadıklarını, diğer iki erkek ise para karşılığı ilişki yaşadıklarını savundu. Sanıklar hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İki ağabey dışındaki sanıklar ilk celsede tahliye edilirken, Ahmet B. ve Muhammet B. ise 7 ay cezaevine kaldıktan sonra her duruşmaya katılmak koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



İmam Ahmet B., Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında görevden alındı. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen tüm duruşmalarda ağabeyler bu kez suçlamaları kabul etmeyerek, kız kardeşleri H.B.'nin kendisine iftira attığını iddia etti. Kadın sığınma evinde kalan H.B. de mahkemeye gönderdiği mektubunda ağabeylerine iftira attığını öne sürdü.



HÜKÜMLE YENİDEN TUTUKLANDILAR



2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Mart 2017'de görülen karar duruşmasında Ahmet B. ve Muhammet B. 'nitelikli cinsel saldırı' suçunda önce 10'ar yıl hapis cezasına mahkum edildi. Heyet, suçun kardeşe karşı işlenmesi nedeniyle iki kardeşin cezasını yarı oranında arttırarak 15'er yıla çıkardı. Mahkeme, diğer sanıklar iki erkeğin beratine karar verirken, N.U.'yu 'fuhşa teşvik etmek' suçundan 3 yıl hapis, 140 lira da para cezasına çarptırdı. Duruşma salonunda hazır bulunan iki kardeş hükümle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.



EN KORUNAKLI OLMASI GEREKEN YERDE EYLEM GERÇEKLEŞTİ



Mahkeme tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, N.B. için Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurulu tarafından düzenlenen raporda sınırda mental kapasitede olmasının, kolay ikna edilebilir olmasına neden olduğunun bildirildiğine yer verildi. Kararda, İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Kurulundan alınan raporda ise mağdurenin ağabeylerinin cinsel eylemleri nedeniyle ruh sağlığının bozulduğuna işaret edildi.



Her iki kardeş sanığın bir şekilde algılama sıkıntısı çektiği anlaşılan kız kardeşleri olan mağdureye karşı bu eylemi gerçekleştirmeleri, mevcut fiziki ve fiili durumunun suistimal ettikleri vurgulanan gerekçeli kararda şöyle denildi:



"Aslen bu eylemlerin yine mağdurun en korunaklı olması gereken, hatta sanıkların dahi onun dış dünyadan korunacağı tek ortam olan ev ortamı içerisinde ve bunun verdiği kolaylıktan faydalanarak eylemi gerçekleştirmeleri, mağdurun zihinsel durumuna rağmen daha sonra da başına gelen ve suç konusu olan diğer olaylar dikkate alındığında, onu koruma ve kollama yönünde nedamet teşkil edecek hiçbir harekette bulunmamak surette daha kötü bir sosyal ortam ve suç içerisine mağdur olarak düşmesine de dolaylı olarak sebebiyet verdikleri gözönüne alındığında ve mevcut tüm bu durumlar sanıkların yoğun kasıt altında eylemlerini icra ettikleri, eylemden sonraki davranışlarında da herhangi bir pişmanlık içeren harekette bulunmadıkları, bu durumunda olumsuz kişiliklerine delalet ettiği kanaatiyle asgari hadden uzaklaşılarak ve takdiri indirim sebebi uygulanmaksızın ceza tayini cihetine gidilmiştir."



ONANDI



Ahmet ve Muhammet B. kardeşlerinin avukatının dosyası temyiz etmesi üzerine Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi dosyayı yeniden ele aldı. 14'üncü Ceza Dairesi Muhammet B. ve Ahmet B.'ye yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde görerek cezalarını onadı.

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