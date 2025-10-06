Kız öğrenci yurdunda 119 öğrenci zehirlendi

Siirt'te, 3-5 Ekim tarihleri arasında merkezde bulunan Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda yemek yiyen toplam 3 bin 673 öğrenciden 119’u, farklı günlerde benzer şikayetlerle sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI

İHA'daki habere göre hastanede yapılan muayene ve tedavilerin ardından tüm öğrenciler taburcu edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Olayla ilgili olarak yemek numuneleri incelenmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne, su numuneleri ise Halk Sağlığı Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Tahlil sonuçları açıklandığında kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.