        Kız öğrenci yurdunda 119 öğrenci zehirlendi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kız öğrenci yurdunda 119 öğrenci zehirlendi

        Siirt merkezde bulunan Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 119 öğrenci, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle başlatılan incelemede yemek ve su numuneleri laboratuvara gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 15:38 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:38
        Kız öğrenci yurdunda 119 öğrenci zehirlendi
        Siirt'te, 3-5 Ekim tarihleri arasında merkezde bulunan Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda yemek yiyen toplam 3 bin 673 öğrenciden 119’u, farklı günlerde benzer şikayetlerle sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

        YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI

        İHA'daki habere göre hastanede yapılan muayene ve tedavilerin ardından tüm öğrenciler taburcu edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Olayla ilgili olarak yemek numuneleri incelenmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne, su numuneleri ise Halk Sağlığı Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Tahlil sonuçları açıklandığında kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

        #Siirt
        #Son dakika haberler
