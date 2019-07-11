Genellikle çocuklarda görülen kızamık hastalığı sosyal hayatı olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Peki kızamık nedir? Nedenleri ve belirtileri nelerdir? Hastalık bulaşıcı mıdır? Kızamık hastalığının tedavisi nasıl yapılır? İşte kızamık hastalığı hakkında bilinmesi gerekenler...

KIZAMIK HASTALIĞI NEDİR?

Kızamık, solunum sisteminin viral bir enfeksiyondur. Çoğunlukla döküntülüdür. Virüsün kuluçka dönemi 10-14 gündür. Kızamık aslında çocuk hastalıkları arasındadır. Fakat bir birey çocukluğunda kızamık geçirmemişse, yaşlandığında bile kızamık hastalığını geçirebilir. Kızamık hastalığına morbilli denilen kızamık virüsü neden olur. Çocuk ölümlerinin en büyük nedenlerinden birisidir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (WHO),kızamık aşısı olmayan 2.6 milyon insanın her yıl kızamıktan öldüğünü tahmin ediyor. Bir kez kızamık hastalığı geçirildiğinde, hayat boyu bağışıklık kazanılır. Bu hastalık özellikle ilkbahar ve sonbaharda görülür.

BULAŞICIDIR!

Kızamık çok bulaşıcı bir hastalıktır. Enfekte olmuş mukus ve tükürük ile temas yoluyla yayılabilir. Kızamık virüsü taşıyan bir kişi öksürdüğü ya da hapşırdığında enfeksiyonu havaya bırakabilir. Kızamık virüsü yüzeyde birkaç saat yaşayabilir. Bu yüzden kızamık hastası olan kişinin yakın çevresindeki herkes etkilenebilir. Kızamık virüsünü taşıyan kişiyle aynı odada olan ve aşı olmamış 10 kişiden 9'una bulaşabilir.

KIZAMIK HASTALIĞININ NEDENLERİ

Hastaların burun ve yutak salgılarıyla çıkan damlacıklarda bulunur. Ağız ya da burundan üst solunum yollarına, dolaylı olarak konjunktiva mukozasına girer. Vücuda girdiği yerde üreyerek düşük miktarda bütün vücuda yayılır ve lenf dokusu hücrelerinde üremeyi sürdürür.

Enfekte birisiyle fiziksel temas,

Öksüren veya hapşıran, enfekte olan kişilerin yakınında olmak,

Mukus damlacıklarına (virüs 2 saat boyunca aktif kalır) enfekte olmuş bir yüzeye dokunup parmakları ağza götürmek veya burun veya gözleri ovuşturmak,

gibi nedenlerle de görülebilir.

KIZAMIK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Kızamığın belirtileri virüs bulaştıktan sonra yaklaşık 8 ila 12 gün sonra ortaya çıkar. Kızamık hastalığının ilk belirtileri şunlardır;

Burun akıntısı, hapşırma ve öksürük gibi soğuk algınlığı belirtileri,

Yüksek ateş ve halsizlik,

Kuru öksürük,

Boğaz ağrısı,

Yorgunluk,

Işığa duyarlı, şişmiş, ağrılı ve iltihaplı gözler (konjonktivit),

Ağız içinde küçük grimsi beyaz lekeler(koplik lekeleri),

Vücutta döküntü,

İştahsızlık,

Baş ağrısı,

Titreme.

KIZAMIK HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Hastanın 10 gün süreyle izole edilmesi uygundur.

Ateş düşünceye kadar yatak istirahati gerekir.

Bakterilere bağlı komplikasyon gelişmediği sürece antibiyotik tedavisi verilmemelidir.

Kızamığa eşlik eden ateş varsa ateş düşürücü ilaçlar kullanılabilir. Aspirin kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Bu gibi durumlarda aspirin kullanılması reye sendromu gibi çok daha ciddi sorunlara yol açabilmektedir.

Çocuğunuzun bol su tüketmesine özen gösterin.

Öksürük veya boğaz ağrısı için hava yollarını rahatlatacak nemlendiriciler kullanılabilir

Parlak ışığın rahatsız ettiği durumlarda çocuğunuzu güneş ışığından uzak tutup güneş gözlüğü kullanabilirsiniz.

Kızamık ile birlikte zatürre veya kulak enfeksiyonu gelişirse doktorun önerdiği bir antibiyotik kullanılabilir.

A vitamini takviyesi şikayetlerin daha az yaşanmasına yardımcı olabilir.

Bebekler dahil, aşılanmamış insanlar virüs bulaşmasından 72 saat sonra kızamık aşısı yapılabilir.

Hamile kadınlar, bebekler ve hastalığa maruz kalmış bağışıklık sistemi zayıf kişilerde bağışıklık serum globülini adı verilen bir protein enjeksiyonu kullanılabilir. Virüse maruz kaldıktan sonraki altı gün içinde verildiğinde, bu antikorlar kızamık oluşumunu önleyebilir veya şikayetleri azaltabilir.

Şu durumlarda doktora başvurun: