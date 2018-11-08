ABD'nin Colorado Eyaleti'nde, Christopher Watts (33), 3 ay önce 4 aylık hamile eşi Shanann (34) ve iki kızından haber alamadığını söyleyerek televizyona çıkıp yardım istemişti. Eşinin ve kızları 3 yaşındaki Celeste ile 4 yaşındaki Bella’nın cesetleri petrol tankından çıkarılmıştı.

SUÇU EŞİNİN ÜZERİNE ATMIŞTI

Christopher Watts’ın yalan söylediği ortaya çıkınca şüpheli koca cinayet soruşturmasıyla gözaltına alınmıştı. Tutuklu yargılanan Watts, suçu öldürdüğü eşinin üstüne atmış, "Çocukları boğarak öldürdü, ben de intikam için onu öldürdüm" demişti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALACAK

Bu süreçte sayısız yalana başvuran Watts, mahkemede ancak idam cezasından kurtulmak karşılığında gerçekleri anlatacağını söyledi. Mahkeme, Watts’ın bu talebini, öldürdüğü eşinin ailesine iletti. Aile, “Biz şart koşmasa bile idamını istemiyoruz. Biz o canavarın kızımıza ve torunlarımıza yaptığı caniliği yapamayız. Ölmesine razı değiliz. En ağır ceza neyse onu alsın” dedi.

"ALDATTIĞIMI ÖĞRENDİ, ÖLDÜRDÜM"

Posta gazetesende yer alan habere göre Watts, eşini aldattığını ve kadını bunu öğrendiği için öldürdüğünü söyledi. Çocuklarını da ayak bağı olmasınlar diye öldürdüğünü itiraf etti. Katilin müebbet alması bekleniyor.

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