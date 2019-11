Kızıl Elmas oyuncuları kimler? Kızıl Elmas konusu nedir? Şeklindeki sorular sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Dünyanın en bilinen hırsızın başından geçen olayları anlatan Kızıl Elmas filmiyle ilgili ayrıntılar haberimizde...

KIZIL ELMAS OYUNCULARI KİMLER?

Mark-Paul Gosselaar as Jack

Bruce Willis as Edward "Eddie" Filosa

Claire Forlani as Karen

John Brotherton as Nicholas

Lydia Hull as Jenna

Daniel Bernhardt as Simon

Scott Bryce as FBI Agent Marco

Jim Ford as FBI SWAT Driver

Ashley Kirk as Zoe

Tyler Jon Olson as Lucas

Jenna B. Kelly as Logan

Christopher Rob Bowen as Glenn

Reed Birney as FBI Agent Michael

Robert John Burke as FBI Agent John

Torrie Wilson as Vanessa

Sammi Barber as Apsara

Jean-Claude Leuyer as Gustavo

Nicholas M. Loeb as Andrew Herzberg

KIZIL ELMAS KONUSU NEDİR?

Dünyanın en bilinen hırsızı Jack (Mark-Paul Gosselaar) ve onun eğitimli ekibi büyük bir soyguna hazırlanırken, Jack’in eski sevgilisi hamile olarak ortaya çıkar. Bu gizemli kadın tüm ekibi tehlikeli ve büyük bir dolandırıcılığın içerisinde sokar. Jack, Eddie (Bruce Willis)’nin paralarını çaldığını farkındadır. Şimdi Jack eski sevgilisi uğruna bu tehlikenin içerisine girip girmeyeceğine karar vermelidir....