Kızıl Elmas oyuncuları kimler? Kızıl Elmas konusu nedir? Şeklindeki sorular sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Dünyanın en bilinen hırsızın başından geçen olayları anlatan Kızıl Elmas filmiyle ilgili ayrıntılar haberimizde...
KIZIL ELMAS OYUNCULARI KİMLER?
Mark-Paul Gosselaar as Jack
Bruce Willis as Edward "Eddie" Filosa
Claire Forlani as Karen
John Brotherton as Nicholas
Lydia Hull as Jenna
Daniel Bernhardt as Simon
Scott Bryce as FBI Agent Marco
Jim Ford as FBI SWAT Driver
Ashley Kirk as Zoe
Tyler Jon Olson as Lucas
Jenna B. Kelly as Logan
Christopher Rob Bowen as Glenn
Reed Birney as FBI Agent Michael
Robert John Burke as FBI Agent John
Torrie Wilson as Vanessa
Sammi Barber as Apsara
Jean-Claude Leuyer as Gustavo
Nicholas M. Loeb as Andrew Herzberg
KIZIL ELMAS KONUSU NEDİR?
Dünyanın en bilinen hırsızı Jack (Mark-Paul Gosselaar) ve onun eğitimli ekibi büyük bir soyguna hazırlanırken, Jack’in eski sevgilisi hamile olarak ortaya çıkar. Bu gizemli kadın tüm ekibi tehlikeli ve büyük bir dolandırıcılığın içerisinde sokar. Jack, Eddie (Bruce Willis)’nin paralarını çaldığını farkındadır. Şimdi Jack eski sevgilisi uğruna bu tehlikenin içerisine girip girmeyeceğine karar vermelidir....
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