Kızıl Goncalar bu akşam var mı, yok mu? Kızıl Goncalar 3. yeni bölüm ne zaman?
FOX TV ekranlarında her hafta pazartesi akşamı yayınlanan Kızıl Goncalar bu akşam yayın akışında tekrar bölümüyle yer alıyor. Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın olduğu dizinin izleyicileri "Bu akşam Kızıl Goncalar neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 1 Ocak 2024 FOX TV yayın akışı ile Kızıl Goncalar 3. yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına ilişkin detaylar...
Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümü bu akşam TV yayın akışında bulunmuyor. Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı dizinin izleyicileri Kızıl Goncalar'ın neden olmadığını merak ediyor. İşte, 1 Ocak 2024 FOX TV yayın akışı ile "Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?" sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...
KIZIL GONCALAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
FOX TV'de bu akşam Kızıl Goncalar dizisi tekrar bölümü izleyicinin karşısına çıkacak.
Yeni yılın ilk haftası olması sebebiyle pek çok dizi yılbaşı tatili veriyor. Kızıl Goncalar dizisinin de bu sebepten dolayı yayınlanmadığı tahmin ediliyor.
KIZIL GONCALAR 3. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi 3. bölümüyle 8 Ocak 2024 Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşacak.
1 OCAK 2024 FOX TV YAYIN AKIŞI
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.30 Şahane Hayatım
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Kızıl Goncalar
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Kızıl Goncalar (Tekrar)
22.45 Yabani
02.00 Kızıl Goncalar
04.30 Kefaret
06.00 Kader Bağları
KIZIL GONCALAR 2. BÖLÜM ÖZETİ
Levent ve Meryem’in tanışması birbirine zıt iki dünyanın çarpışmasına sebebiyet verirken, kardeş olduklarını bilmeyen iki kızın, her karşılaşmada yeni bir itişme yaşamasına zemin hazırlar.
Börekçide Meryem ve İdris Efendi arasında yaşanan gerilim Sadi Hüdayi ve Hasna’nın hiç beklemediği gelişmelere sebep olur ve tekkenin içinde bomba etkisi yaratır.
Levent, Cüneyd’in travmalarına sebep olan geçmişteki sırlarını fark etmeye başlar. Annesi ortadan aniden kaybolan Mira ise, hatalarına bir yenisini ekler. Zeynep’in küçük yaşta evlendirileceğini öğrenen Levent ise, Meryem’i geri dönülemez bir yola sokacaktır.