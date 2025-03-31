Etrafında olan onca şeyin aksine Meryem ise Fanilerin huzurundan, Cüneyd ve amcasının hızla düşmanlığa dönüşen kavgasını sona erdirmekten başka bir şey düşünmemektedir.

Nihayet, Sadi Hüdayi’nin Cüneyd’le tüm şeyhlerin huzurunda yüzleşme teklifiyle ikili son kez karşı karşıya gelirken aklında bu meseleyi sonsuza dek çözmek olan Şeyh Mahmut, Naim’in kapısını çalacaktır.

Meryem tüm suların durulmasını sağlayacak bir adım atsa da Cüneyd’in tüm ülkede ses getiren kararı, Meryem’i namlunun ucuna oturtacaktır.