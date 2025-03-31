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        Haberler Bilgi Magazin Kızıl Goncalar bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 31 Mart 2025 Now TV yayın akışı

        Kızıl Goncalar bu akşam var mı, yok mu? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? 31 Mart Now TV yayın akışı

        Now TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi her Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyordu. Kadrosunda Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak gibi isimlerin yer aldığı dizi, bu akşam 44. bölümüyle ekrana gelecekti. Ancak yapımın yeni bölümü 31 Mart Now TV yayın akışında yer almadı. Bu noktada seyirciler ''Kızıl Goncalar bu akşam var mı, yok mu, neden yok?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 31 Mart 2025 Now TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 12:34 Güncelleme: 31.03.2025 - 12:34
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        Kızıl Goncalar bu akşam var mı, yok mu, neden yok soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Şükrü Necati Şahin’in kaleme aldığı Kızıl Goncalar dizisi, son olarak 43. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ancak Gold Film imzalı yapımın yeni bölümü 31 Mart Pazartesi Now TV yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine ‘’Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?’’ sorusu yanıt aramaya başladı. İşte 31 Mart 2025 Now TV yayın akışı ile Kızıl Goncalar yeni bölüm tarihi…

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        KIZIL GONCALAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

        Ramazan Bayramı süresince dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Kızıl Goncalar dizisi de bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

        31 Mart 2025 Now TV yayın akışına göre, saat 20.00’de Kızıl Goncalar dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.

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        KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Kızıl Goncalar 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Böylece dizinin yeni bölüm tarihi netlik kazandı.

        Kızıl Goncalar 44. bölümü ile 7 Nisan 2025 Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.

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        31 MART 2025 PAZARTESİ NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

        12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Kızıl Goncalar (Tekrar)

        23:15 Hudutsuz Sevda

        01:45 Şahane Hayatım

        03:30 Son Yaz

        06:00 Kefaret

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        KIZIL GONCALAR 43. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Cüneyd'in Meryem'i post vazifesine layık görmesiyle tarikatta büyük bir huzursuzluk baş gösterir.

        Haber yayılınca Meclis-i Meşayih’teki tartışmalar da şiddetlenir.

        Sadi Hüdayi'nin Meryem’in mürşid olmasına kıyasıya karşı çıkması, onun Cüneyd'e olan güvenini de sarsarken, Meryem henüz kararını vermemiştir.

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        Meryem hem ailesini hem de tarikatı koruma arzusuyla ikiye bölünürken durumu kabullenmekte zorlanan Mira’nın gelecek kaygıları derinleşir.

        Cüneyd’i destekleyen Zeynep ise annesinin mürşide oluşunun kadınlara güç vereceğini savunur.

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        Sadi Hüdayi, Cüneyd’in tarikatı lağvetme ve Meryem’i posta oturtma planlarını delilik olarak nitelendirince Cüneyd'in akıl sağlığı sorgulanır ve tehditler de ete kemiğe bürünmeye başlar.

        Meclis-i Meşayih’in sözcüsü Mahmut, Sadi Hüdayi’yi sıkıştırırken Levent de eşini ve ailesini kendisiyle konuşmadan ateşe atan Cüneyd’e kırgındır.

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        Etrafında olan onca şeyin aksine Meryem ise Fanilerin huzurundan, Cüneyd ve amcasının hızla düşmanlığa dönüşen kavgasını sona erdirmekten başka bir şey düşünmemektedir.

        Nihayet, Sadi Hüdayi’nin Cüneyd’le tüm şeyhlerin huzurunda yüzleşme teklifiyle ikili son kez karşı karşıya gelirken aklında bu meseleyi sonsuza dek çözmek olan Şeyh Mahmut, Naim’in kapısını çalacaktır.

        Meryem tüm suların durulmasını sağlayacak bir adım atsa da Cüneyd’in tüm ülkede ses getiren kararı, Meryem’i namlunun ucuna oturtacaktır.

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