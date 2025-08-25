Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kızıl tilki yavrularının oyunu görüntülendi

        Kızıl tilki yavrularının oyunu görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çayırlık alanda kızıl tilki yavrularının oyunu görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 09:21 Güncelleme: 25.08.2025 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızıl tilki yavrularının oyunu kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ta bulunan Sarıçam ormanları ve doğasıyla bozayı, kurt, vaşak, tilki, domuz gibi yaban hayvanlarına üreme ve barınma imkanı sunan ilçede, zaman zaman yaban hayvanları ilginç görüntüler sergiliyor.

        İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu bölgesindeki otları biçilmiş çayırlık alanda kızıl tilki yavrularının ilginç oyun oynamaları görüntülendi.

        Kızıl tilkilerin oyununu izleyen Erdal Yılmaz, akşam saatlerinde ailece çay içmek için Acısu çeşmesine geldiklerini söyledi.

        Çayırlık alanda tilkilerin oyun oynadıklarını gördüğünü belirten Yılmaz, "Tilkiler bizden kaçmadı ben de yanımda getirdiğim yiyeceklerden verdim. Tilkiler karınlarını doyurdu, keyifleri yerine geldi. Sonra birlikte oyun oynamaya başladılar. Ben de yaklaşmak istedim kaçmadılar. Karanlık çökünce ormanlık alana çekildiler" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızıl tilki yavruları
        #kars
        #sarıkamış
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Trump'tan ABC ve NBC'ye tepki: Lisansları iptal edilsin
        Trump'tan ABC ve NBC'ye tepki: Lisansları iptal edilsin
        Film gibi... "Bebeğin öldü" demişlerdi... Annelik hissi!
        Film gibi... "Bebeğin öldü" demişlerdi... Annelik hissi!
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        Sonbaharda kapınızı çalabilecek hastalıklar!
        Sonbaharda kapınızı çalabilecek hastalıklar!
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
        Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
        Aslan, Kayseri'de dört dörtlük!
        Aslan, Kayseri'de dört dörtlük!
        Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
        Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"