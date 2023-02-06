Kızılay ekipleri deprem bölgesine ulaştı

DHA

Depremin ardından afetzedelere yardım ulaştırmak için 7/24 çalışma esasına geçen Kızılay, 350´ye yakın profesyonel ve 1000´den fazla gönüllüsü ile hem depremzedelere hem de arama kurtarma ve sağlık personellerine destek sağlıyor. 10 ilde şiddetli şekilde hissedilen deprem için harekete geçen Kızılay, 8 Afet Müdahale Merkezi ve 11 Kızılay Şubelerinden uzman ekipler bölgeye intikal ettirdi.

AFETE MÜDAHALE ÇALIŞMALARI YERİNDE KOORDİNE EDİLİYOR

Yaşanan büyük depremin ardından afet bölgesine intikal eden Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, vatandaşlara çağrıda bulunarak hasarlı evlere girilmemesi uyarısında bulundu. Kınık, "AFAD Seviye4 seviyesinde bir afet ilan etti. Biz de Kızılay´ın tüm barınma, gıda, beslenme ve kan hizmetleri kapasitesini bölge için seferber ediyoruz. Bütün yerel şubelerimiz ve komşu şubelerimiz arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere sahadalar. Aşevlerimiz açık. Mobil mutfak tırlarımız sahaya intikal ediyor" dedi. Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan da Kahramanmaraş´taki çalışmaları yerinde koordine etmek için deprem bölgesine ulaştı.

MOBİL MUTFAK VE İKRAM ARAÇLARI DEPREMZEDELERİN HİZMETİNDE

Kızılay, 77 ikram aracı ve 5 mobil mutfak TIR´ı ile depremden etkilenen illerde beslenme hizmeti vermek için afet bölgesinde. Ayrıca sıcak yemek, ikramlık malzeme, çorba, sıcak/soğuk içecek ve su dağıtımına devam ediyor. Vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için de yoğun çaba sarf eden Kızılaycılar, battaniye, çadır ve yatak sevkini de sürdürüyor.

PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kızılay´ın psikososyal destek ekipleri depremzedelere destek için bölgeye sevk edildi. Kaza ve afet anında en çok etkilenen kırılgan gruplar üzerinde afetin psikolojik etkisini en aza indirmek üzere sahaya inerek ailelere destek veren Kızılaycılar, depremin etkisi ortadan kalkıncaya kadar bölgede kalmaya devam edecekler.

Genel Başkan Kınık, sosyal medya hesabından yardımda bulunmak isteyen iş insanları, firmalar ve hayırseverlere dayanışma çağrısında bulunarak ihtiyaç listesi paylaştı. Liste şöyle:

Gıda/ Diğer ; Bisküvi / Kek, Çay, Çorba, Şeker, Ekmek, Su, Meyvesuyu, Enerji Bar, Un, Hazır Yemek, Hijyen Malzemesi, Makarna, Pirinç, Nohut, Sıvı Yağ, Kuru Fasulye, Kırmızı Mercimek, Süt, Bebek Maması, Bebek Bezi

Barınma; Çadır, Battaniye, Isıtıcı, Atkı, Eldiven, Bere, El Feneri, Thermak Giysi, Uyku Tulumu, Kampet, Sünger Yatak, Yastık