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        Haberler Bilgi KIZILCIK ŞERBETİ 89. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD ve kesintisiz

        Kızılcık Şerbeti 89. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde yaşanacaklar

        Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 21 Şubat Cuma akşamı 89. bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Kızılcık Şerbeti 89. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Gold Film imzalı dizinin yeni bölümünde, Sönmez hastalığından dolayı farklı davranışlar sergilemeye devam eder. Kıvılcım annesini doktora götürür ancak konacak teşhis hiçbirini mutlu etmez. Bu kötü dönemde en büyük destekçisi Ömer'dir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 11:44 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:44
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        Show TV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kızılcık Şerbeti 89. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Ketche’nin oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün birlikte kaleme aldığı dram türündeki dizinin yeni bölümünde Abdullah ve Işıl’ın ilişkisi günden güne ilerler. Yaptıkları ufak kaçamakların ise ortaya çıkması çok yakındır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD…

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        KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 89. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Sönmez hastalığından dolayı farklı davranışlar sergilemeye devam etmektedir.

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        Kıvılcım annesini doktora götürür ancak konacak teşhis hiçbirini mutlu etmeyecektir.

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        Bu kötü dönemde en büyük desteği Ömer’den görür.

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        Asude ve Abdullah’ın şirketteki güç savaşı devam eder.

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        Yeni evinden dolayı keyfi çok yerinde olan Doğa, bir davet düzenleyerek tüm tanıdıklarını ve aileleri çağırır.

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        Herkesin güzel evini görmesini istiyordur.

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        Sevtap iyileşerek hastaneden çıkar ve Nilay’ın onun için tuttuğu eve yerleşir.

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        Haluk ile arkadaşlığını sürdürmeye devam eder.

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        Abdullah ve Işıl’ın ilişkisi başlamış, günden güne ilerlemektedir.

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        Yaptıkları ufak kaçamakların ise ortaya çıkması çok da uzak değildir.

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        KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

        Bu akşam saat 20:00’de ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 89. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

        KIZILCIK ŞERBETİ 89. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        KIZILCIK ŞERBETİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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