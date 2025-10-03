Kıvılcım ise her şeyden habersiz bir şekilde eşine destek olmaya çalışıyor. Firaz ve Nursema birbirlerine içlerini dökerken sarılmaları dikkat çekiyor. Tanıtımın finalinde Asil’in, Doğa ve Fatih’le çıktıkları yemekte yanında getirdiği kız arkadaşı, çifti şoke ediyor.