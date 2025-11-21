Habertürk
        Kızılcık Şerbeti canlı izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti 114.bölüm izle ekranı

        Kızılcık Şerbeti canlı izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti 114.bölüm izle ekranı

        Cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti izleyiciyle bu akşam buluşacak. Yeni bölümde heyecan dolu sahneler yer aldı. Kızılcık Şerbeti 114.bölümde Ünal ailesi üç kayıp vermiş, birbirlerine tutunarak yaşamaya çalışıyorlardır. Tekne kazasının üzerinden 6 ay geçmiştir. Ünal ailesi üç kayıp vermiş, birbirlerine tutunarak yaşamaya çalışıyorlardır. Diziyi internetten izlemek isteyenler Kızılcık Şerbeti canlı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte, Kızılcık Şerbeti izle ekranı ve tüm detaylar

        Giriş: 21.11.2025 - 09:54 Güncelleme: 21.11.2025 - 09:54
        Kızılcık Şerbeti 114.bölüm Show TV’de izleyiciyle bu akşam buluşacak. Ekrana gelen son bölümde Doğa, Mustafa, Işıl teknede hayatını kaybetmişti. Peki Kızılcık Şerbeti 114.bölümde neler olacak? İşte, Show TV’de Kızılcık Şerbeti 114.bölüm izle ekranı

        KIZILCIK ŞERBETİ 114.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Ünal ailesi üç kayıp vermiş, birbirlerine tutunarak yaşamaya çalışıyorlardır.

        Tekne kazasının üzerinden 6 ay geçmiştir. Ünal ailesi üç kayıp vermiş, birbirlerine tutunarak yaşamaya çalışıyorlardır. Abdullah, Fatih, Nursema ve Nilay aynı evdedir. Nilay baba dediği Abdullah’ı kıramamış, annesinin yanına gitmeyip burada kalmıştır. Ömer hapishaneden çıktıktan sonra Kıvılcım’ı affetmemiş ve ondan boşanmıştır. Hafta sonları oğlunu yanına alıyordur.

        Olanlardan dolayı çok üzgün olan Kıvılcım’ın ise durumu düzeltmek için elinden bir şey gelmiyordur. Abdullah işinin başına dönmüştür. Artık en büyük düşmanı hisseleri almak için olayları tetikleyen Asil’dir. Ömer, hapishanedeki dostu Hikmet’e verdiği sözü tutarak onun ailesi ile yakınlaşmıştır. Bir arkadaşının tavsiyesi ile tanıştığı Salkım’dan çok etkilenen Abdullah’ın aldığı evlilik kararı Ünal evde bomba etkisi yapar.

        KIZILCIK ŞERBETİ İZLE EKRANI

        Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 114. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

        KIZILCIK ŞERBETİ 114. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        KIZILCIK ŞERBETİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

