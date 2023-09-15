Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonu 15 Eylül Cuma günü itibarıyla yayınlanmaya başlıyor. Ünlü oyuncu Kayra Şenocak, dizinin yeni sezonunda Erdoğan Ertuğrul karakteri ile ekran karşısına geçiyor. Yarım Elma, Selena, Pulsar, Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde yer alan Şenocak'ın dizide Nursema ile bir bağlantısı olacak. İşte Kızılcık Şerbeti Ertuğrul'u Kayra Şenocak'ın hayatı ve biyografisi...
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi 15 Eylül Cuma akşamı yeni sezonuyla seyircisiyle buluşuyor. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın paylaştığı Kızılcık Şerbetine yeni karakterler ekleniyor. Dizinin yeni sezonunda muhafazakar bir iş insanına hayat verecek olan Kayra Şenocak dizide Ertuğrul karakterine hayat verecek. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak'ın hayatı hakkında merak edilenler...
KAYRA ŞENOCAK KİMDİR?
Kayra Şeocak 25 Haziran 1975'de İstanbul'da dünyaya geldi.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören Kayra Şenocak, çok sayıda dizide oynadı.
1998 yılında Star TV'de yayınlanan ve şarkıcı Alişan ile birlikte oynadığı Aynalı Tahir dizisindeki "Bilal" karakteri ile ünlenen oyuncu, 2006 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Yağmurdan Sonra isimli dizide oynadığı "İbrahim" ve 2002 yılında Kanal D'de yayınlanan Yarım Elma dizisindeki "Koray" karakterleri ile hafızalara kazındı.
KIZILCIK ŞERBETİ'NİN ERTUĞRUL'U KAYRA ŞENOCAK'IN DİZİLERİ
1994: Kaygısızlar
1995: Palavra Aşklar
1997: Ana Kuzusu
1997: Böyle mi Olacaktı
1998: Aynalı Tahir
1999: Kurt Kapanı
2001: Aşk ve Gurur (13. bölüm)
2002: Kuzenlerim - Konuk oyuncu
2002: Yarım Elma
2003: Pilli Bebek
2004: Hayal Kurma Oyunları
2004: Büyük Buluşma
2004: Omuz Omuza
2005: Beşinci Boyut
2006: Gözyaşı Çetesi
2006: Selena
2006: Sevda Çiçeği
2006: Yağmurdan Sonra
2007: Binbir Gece - Konuk oyuncu
2007: Eksik Etek
2007: Gönül Salıncağı
2008: Aman Annem Görmesin
2008: Doludizgin Yıllar
2008: Havalimanı / İyi Uçuşlar
2008: Mert ile Gert
2008: Pulsar
2009: Parmaklıklar Ardında
2011: Sudan Sebepler
2011: İnsan Aldandı
2012: Nashira Sıkıysa Yakala
2013: Şefkat Tepe
2014: Arka Sokaklar
2014: Abbas'ın Melekleri
2014: Filinta
2015: Kariyer
2016: Muhteşem Yüzyıl Kösem
2017: Diriliş Ertuğrul
2017: Beni Affet
2017: İsimsizler
2018: Vatanım Sensin
2018: Diriliş Ertuğrul
2022-2023: Yürek Çıkmazı
2023-: Kızılcık Şerbeti