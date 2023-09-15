KIZILCIK ŞERBETİ ERTUĞRUL KİMDİR? Kayra Şenocak kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde rol aldı?

KIZILCIK ŞERBETİ ERTUĞRUL KİMDİR? Kayra Şenocak kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde rol aldı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi 15 Eylül Cuma akşamı yeni sezonuyla seyircisiyle buluşuyor. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın paylaştığı Kızılcık Şerbetine yeni karakterler ekleniyor. Dizinin yeni sezonunda muhafazakar bir iş insanına hayat verecek olan Kayra Şenocak dizide Ertuğrul karakterine hayat verecek. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak'ın hayatı hakkında merak edilenler...

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KAYRA ŞENOCAK KİMDİR?

Kayra Şeocak 25 Haziran 1975'de İstanbul'da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören Kayra Şenocak, çok sayıda dizide oynadı.

1998 yılında Star TV'de yayınlanan ve şarkıcı Alişan ile birlikte oynadığı Aynalı Tahir dizisindeki "Bilal" karakteri ile ünlenen oyuncu, 2006 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Yağmurdan Sonra isimli dizide oynadığı "İbrahim" ve 2002 yılında Kanal D'de yayınlanan Yarım Elma dizisindeki "Koray" karakterleri ile hafızalara kazındı.