KIZILCIK ŞERBETİ ERTUĞRUL KİMDİR? Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde rol aldı?

KIZILCIK ŞERBETİ ERTUĞRUL KİMDİR? Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde rol aldı?

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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 22 Eylül Cuma akşamı 31. bölümüyle ekran karşısına geçiyor. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti'ne muhafazakar iş insanı Ertuğrul olarak dahil olan Kayra Şenocak'ın hayatı merak konusu oldu. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak'ın yaşı, memleketi ve rol aldığı dizilere ilişkin merak edilenler...