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        Haberler Gündem KIZILCIK ŞERBETİ ERTUĞRUL KİMDİR? Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde rol aldı?

        Nursemay'yla ilişkisi dikkat çekti! Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak kimdir?

        Yeni sezonu 15 Eylül'de başlayan Kızılcık Şerbeti'nin 30.bölümünde diziye dahil olan Ertuğrul karakteri merak konusu oldu. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak diziye muhafazakar bir iş insanı olarak dahil oldu. Ertuğrul'un Nursema ile olan ilişkisi merak konusu olurken "Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde rol aldı?" soruları da araştırılmaya başladı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak'ın hayatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 15:53 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:53
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        Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 22 Eylül Cuma akşamı 31. bölümüyle ekran karşısına geçiyor. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti'ne muhafazakar iş insanı Ertuğrul olarak dahil olan Kayra Şenocak'ın hayatı merak konusu oldu. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak'ın yaşı, memleketi ve rol aldığı dizilere ilişkin merak edilenler...

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        KAYRA ŞENOCAK KİMDİR?

        Kayra Şeocak 25 Haziran 1975'de İstanbul'da dünyaya geldi.

        İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören Kayra Şenocak, çok sayıda dizide oynadı.

        1998 yılında Star TV'de yayınlanan ve şarkıcı Alişan ile birlikte oynadığı Aynalı Tahir dizisindeki "Bilal" karakteri ile ünlenen oyuncu, 2006 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Yağmurdan Sonra isimli dizide oynadığı "İbrahim" ve 2002 yılında Kanal D'de yayınlanan Yarım Elma dizisindeki "Koray" karakterleri ile hafızalara kazındı.

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        KIZILCIK ŞERBETİ'NİN ERTUĞRUL'U KAYRA ŞENOCAK'IN DİZİLERİ

        1994: Kaygısızlar

        1995: Palavra Aşklar

        1997: Ana Kuzusu

        1997: Böyle mi Olacaktı

        1998: Aynalı Tahir

        1999: Kurt Kapanı

        2001: Aşk ve Gurur (13. bölüm)

        2002: Kuzenlerim - Konuk oyuncu

        2002: Yarım Elma

        2003: Pilli Bebek

        2004: Hayal Kurma Oyunları

        2004: Büyük Buluşma

        2004: Omuz Omuza

        2005: Beşinci Boyut

        2006: Gözyaşı Çetesi

        2006: Selena

        2006: Sevda Çiçeği

        2006: Yağmurdan Sonra

        2007: Binbir Gece - Konuk oyuncu

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        2007: Eksik Etek

        2007: Gönül Salıncağı

        2008: Aman Annem Görmesin

        2008: Doludizgin Yıllar

        2008: Havalimanı / İyi Uçuşlar

        2008: Mert ile Gert

        2008: Pulsar

        2009: Parmaklıklar Ardında

        2011: Sudan Sebepler

        2011: İnsan Aldandı

        2012: Nashira Sıkıysa Yakala

        2013: Şefkat Tepe

        2014: Arka Sokaklar

        2014: Abbas'ın Melekleri

        2014: Filinta

        2015: Kariyer

        2016: Muhteşem Yüzyıl Kösem

        2017: Diriliş Ertuğrul

        2017: Beni Affet

        2017: İsimsizler

        2018: Vatanım Sensin

        2018: Diriliş Ertuğrul

        2022-2023: Yürek Çıkmazı

        2023-: Kızılcık Şerbeti

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