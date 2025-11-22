'Kızılcık Şerbeti', izleyenleri etkisi altına aldı
SHOW TV'nin, fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümü izleyenleri etkisi altına aldı
SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümü izleyenleri etkisi altına aldı.
'Kızılcık Şerbeti', ABC1’de; 7.09 izlenme oranı, 18.03 izlenme payı, AB’de; 6.56 izlenme oranı, 17.83 izlenme payı, Total grubunda ise 6.26 izlenme oranı, 15.84 izlenme payı elde etti. Dizi, sosyal medyada #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 6 saat X’in TT listesinde yer aldı.
Ekran başındaki izleyenlerin beğenisini toplayan bölümde Abdullah’ın eşi Salkım’ın oğlunun, Çimen’in sevgilisi Emir olması izleyenleri şoke etti. Dizide Asil’in tekne kazasından yaralanan bir kişi olduğunu öğrenmesi acaba Ünallar’dan kim yaşıyor sorusunu akıllara getirtti.
114'ÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLDU?
6 aylık zaman aşımının ardından ekrana gelen bölümde, Mustafa’nın hisselerini satın alan Asil, şirketin yönetim toplantısında Abdullah’la karşı karşıya geldi. Asil’in, Abdullah’a meydan okuması şirkette yaşanacak yeni savaşın miladı oldu.
Asil ile Abdullah arasında ipler geriliyor;
Ömer’in, oğlunu görmek için asistanı Bade’yi evine göndermesinden Kıvılcım rahatsızlık duyarken Ömer ise affetmekten korktuğu Kıvılcım’ı görmek istemedi. Bölümde, Hikmet’e can borcu olan Ömer, verdiği sözü tutarak Tuncay ve Başak ile tanıştı. Seray Kaya ve Hakan Karahan’ın izleyiciyle buluştuğu heyecan dolu bölümde Ömer’in iş ortaklığı bahanesiyle tanıştığı aileden Hikmet’in alacağı intikam merak konusu oldu.
Kıvılcım, Bade’den rahatsız oluyor;
Ömer, gerçeği çözmeye çalışıyor;
Abdullah’ın arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı Salkım’la evlenmek istediğini açıklaması Nursema, Fatih ve Nilay’ı şoke etti. Sevilen oyuncu Özge Borak’ın hayat verdiği Salkım karakteri renkli mizacıyla izleyenlerin gönlünü ilk bölümden fethetti.
Fatih, Abdullah’ın evleneceğini duyunca sinirden deliye döndü;
Çimen ve Emir’in aşk sarhoşu olduğu bölümde, Abdullah ve Salkım nikahlarını kıymaya karar verdi. Kızı Elif’le köşke gelen Salkım, Ünal ailesinin sakinleriyle tanıştı. Nikah gecesi Cemre’yi, Fatih’e getiren Çimen de gecenin beklenmeyen davetlisi oldu. Bölümün final sahnesinde nikaha davetli olan Salkım’ın oğlunun, Çimen’in sevgilisi Emir çıkması herkese büyük bir sürpriz oldu. Bölümün final sahnesinde ise Asil’in tekne kazasında bir kişinin yaşadığını öğrenmesi akıllarda soru işareti bıraktı.
Çimen, Emir’in Salkım’ın oğlu olduğunu öğreniyor;
İşte geceye damga vuran final sahnesi;
YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI
'Kızılcık Şerbeti’nin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Kıvılcım’ın isyanı dikkat çekiyor. Salkım ve Nursema’nın arasındaki gerginliğin yansıdığı tanıtımda Ömer’in Keskinler’le yapmak istediği proje için Asude aileyi tekinsiz buluyor. Fatih ve Başak’ın tanışmasının merak uyandırdığı tanıtımda Çimen ve Emir anneleri Kıvılcım ve Salkım’ı tanıştırıyor. Nefes kesen tanıtımda Asil’in, kazadan kurtulan kişinin Doğa olmasından şüphe etmesi heyecanı zirveye taşıyor.
Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!
'Kızılcık Şerbeti’nin 115'inci bölüm tanıtımı;