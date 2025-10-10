Habertürk
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nde itiraf gecesi

        'Kızılcık Şerbeti'nde itiraf gecesi

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde bu akşam da heyecan doruğa çıkacak. Huzursuzluğu devam eden Ömer, suçsuz olduğuna inandığı genci hapisten çıkarmak için uğraşmaktadır. Sonunda dayanamaz ve tüm gerçekleri Kıvılcım'a söyler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 11:03 Güncelleme: 10.10.2025 - 11:03
        Gerçekleri itiraf edecek
        SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını; Gold Yapım’ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda; Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Sıla Türkoğlu (Doğa), Doğukan Güngör (Fatih), Erkan Avcı (Asil), Ceren Yalazoğlu (Nursema), Feyza Civelek (Nilay), Emrah Altıntoprak (Mustafa), Servet Pandur (Asude), Ece İrtem (Işıl), Batuhan Bozkurt Yüzgüleç (Firaz), Neslihan Yeldan (Sevtap) ve Aliye Uzunatağan (Sönmez) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        ‘Kızılcık Şerbeti’nin, bu akşam yayınlanacak 108'inci bölümünde heyecan yine doruğa çıkacak. Kendisini tehdit eden kişiden telefon alan Işıl, kendini iyice köşeye sıkışmış hisseder. Ancak bu kişiyi Asil bulmuş ve o da oyuna dâhil olmuştur. Mustafa’nın, Nilay’ın evinde kalması Abdullah’ın içine sinmiyordur. Onları kendi evlerine döndürmek için harekete geçer. Işıl’ın kendi çıkarları için bu durumu kabul etmesi ve Nilay’ın Abdullah’ın ricasını kıramaması sonucunda Mustafa ve Nilay baba evine dönerler.

        Ancak onları tatsız bir haber bekliyordur, Mustafa’nın müştemilatta kalmasına karar verilmiştir. Kıvılcım çok hoş bir sürpriz yaşar. Çimen bir süreliğine yanlarına gelmiştir. Herkes çok mutlu olur. Çimen’in gelişiyle eve bir mutluluk havası gelmişse de Ömer’in huzursuzluğu devam etmektedir. Suçsuz olduğuna inandığı genci hapisten çıkarmak için uğraşmaktadır. Sonunda dayanamaz ve tüm gerçekleri Kıvılcım’a söyler.

        Yönetmenliğini; Özgür Sevimli'nin yaptığı, Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün senaryosunu yazdığı 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam, saat 20.00’de SHOW TV’de!

