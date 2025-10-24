'Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın adımıyla tüm dengeler değişiyor

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Gold Yapım’ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', dizisinin kadrosunda; Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Sıla Türkoğlu (Doğa), Doğukan Güngör (Fatih), Erkan Avcı (Asil), Ceren Yalazoğlu (Nursema), Feyza Civelek (Nilay), Emrah Altıntoprak (Mustafa), Servet Pandur (Asude), Ece İrtem (Işıl), Batuhan Bozkurt Yüzgüleç (Firaz), Neslihan Yeldan (Sevtap) ve Aliye Uzunatağan (Sönmez) rol aldığı dizinin kadrosunda ayrıca Açelya Akkoyun (Nilgün), Selin Türkmen (Çimen), Mehmet Bilge Aslan (Hakan), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Bahtiyar Memili (Zülkar), Sibel Şişman (Birsen), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Ece Aydemir (Seda), Vurgun Adalayı (Yusuf), Nurhayat Karaca (Hayat), Burak Can Aras (İdris), Hamide Akkuş (Aylin), Murat Balcı (Leo), Cansu Savcı (Yeşim), Yaren Yıldırım (Melisa), Mert Karakuş (Furkan) gibi başarılı isimler rol alıyor.

REKLAM

'Kızılcık Şerbeti’nin 110'ncu bölümünde; Doğa ve kızının kazadan sağ salim kurtulmaları herkesi çok mutlu etmiştir. Yaşanan bu olaydan sonra Fatih karısına daha özenli yaklaşmaya başlar, bu da ikilinin ilişkisinin düzelmesini sağlar.

Ömer’in sırrının ağırlığı altında ezilen Kıvılcım gittikçe daha agresif olmaya başlamıştır, ne yapacağını bilemez bir haldedir. Işıl evini satıp, elindeki para ile çözülemeyeceğini anladığında çok panik olur.

REKLAM

Sevgilisinden güzellikle ayrılmaya çalışan Firaz’ın akıl hocası Asil’dir. Ancak Demet hiç de öyle kolay lokma değildir. Abidin’in ısrarlarına dayanamayan Asil, Sevtap ile buluşup aralarını yapmaya çalışsa da bu işin oluru olmayacağını anlar.

Çimen’in hastalanma ihtimalinin ortaya çıkması zaten sinirlerinin çok zayıfladığı bir döneme gelmesi Kıvılcım’ı tetikler, artık Ömer’in sırrını taşıyamayacağına karar verir. Kıvılcım herkesi etkileyecek büyük bir adım atar.

'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de