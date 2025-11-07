'Kızılcık Şerbeti'nde tüm dengeler değişecek

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Gold Yapım’ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde izleyiciler, yeni heyecanlara sürüklenecek.

Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör , Erkan Avcı, Ceren Yalazoğlu, Feyza Civelek, Emrah Altıntoprak, Servet Pandur, Ece İrtem, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç , Neslihan Yeldan ve Aliye Uzunatağan'ın rol aldığı dizinin kadrosunda ayrıca; Açelya Akkoyun, Selin Türkmen , Mehmet Bilge Aslan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Sibel Şişman , Serkan Rutkay Ayıköz, Ece Aydemir, Vurgun Adalayı, Nurhayat Karaca, Burak Can Aras , Hamide Akkuş , Murat Balcı, Cansu Savcı, Yaren Yıldırım, Mert Karakuş gibi başarılı isimler rol alıyor.

Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün yazdığı 'Kızılcık Şerbeti'ni Özgür Sevimli yönetiyor.

‘Kızılcık Şerbeti’nin 112'nci bölümünde; Işıl ve Leo’nun öpüşmesini gören Nilay’ın konuşmasını engelleme işi Işıl’a düşer. Onu Mustafa üzerinden korkutup manipüle ederek zaman kazanmaya çalışır. Dergi çekiminde kocasının yanında olan Doğa, ilişkilerinin düzeleceğine dair bir kez daha umutlanacaktır. Nursema eve akşam yemeğine davet ettiği arkadaşının kocasının eski sevgilisi olduğunu bilmese de diğerleri bu işten dolayı çok gerilirler. Asude devreye girme vakti geldiğine kanaat getirerek harekete geçer. Ancak Demet’in hiç de kolay lokma olmadığını kısa sürede anlar. Ömer’in cezaevi günleri devam etmektedir. Kendisinin buraya düşmesine sebep olan karısını affedemez ve onunla görüşmeyi reddeder. Bu arada Kıvılcım, Asil’in de yardımıyla kazanın sorumlusunu ortaya çıkarmaya çalışacaktır. Nilay dayanamayıp gördüklerini, duyduklarını Mustafa’ya anlatır. Bunun üzerine Mustafa, her şeyden haberi olan Asil’in karşısına dikilir.